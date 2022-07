Come velocizzare il tuo iPhone con un semplice trucco

Per quanto incredibile sia l’iPhone, è quasi inevitabile che il tuo dispositivo una volta valutato inizi a rallentare nel tempo. Ora, grazie al credito di Apple, l’iPhone di oggi ha una durata di archiviazione significativamente più lunga rispetto ai modelli di iPhone del passato. Mentre aggiornare il tuo iPhone ogni due anni era una cosa necessaria alcuni anni fa, il che è stato reso più facile da generosi sussidi, gli iPhone di oggi possono facilmente durare per anni senza saltare nulla. Tuttavia, se il tuo dispositivo è lento e desideri un iPhone veloce del passato, ti abbiamo coperto.

Ora, prima di immergerci, vale la pena notare che le prestazioni lente dell’iPhone possono essere attribuite a diversi motivi. Ad esempio, se lo spazio di archiviazione è al limite o addirittura vicino alla capacità, ciò può avere un enorme impatto sulla velocità con cui il tuo iPhone esegue le funzioni di base. Ma oggi ci concentreremo su un metodo per velocizzare il tuo iPhone: svuotare la cache.

Vuoi un iPhone veloce? Cancella cache su Mobile Safari

Sebbene di solito associamo lo svuotamento della cache del browser a desktop e laptop, anche lo svuotamento della cache sui browser mobili può aiutare a pulire il sistema. In tal modo, puoi liberare il tuo sistema da tutti i tipi di file e script fastidiosi che si sono accumulati nel corso degli anni.

Per svuotare la cache su Safari su dispositivo mobile, inizia aprendo l’app Impostazioni. Quindi, scorri verso il basso fino a visualizzare il riquadro Safari. Da lì, vedrai un’opzione chiamata “Cancella cronologia e dati del sito Web”.

E come parola di cautela, dovresti essere pienamente consapevole di ciò che fa prima di sceglierlo. Semplicemente, la cancellazione della cronologia e dei dati del sito Web cancellerà l’intera cronologia del browser. Inoltre, cancellerà anche le password salvate dei siti Web che hai salvato.

Se questo avviso non rappresenta un problema, fare clic sull’opzione sopra menzionata. Verrà visualizzato un messaggio di avviso. Accetta la richiesta e il tuo browser sarà perfettamente funzionante. Ancora più importante, se il tuo dispositivo è un po’ lento, in seguito potresti vedere prestazioni dell’iPhone più veloci.

Tieni presente che è possibile rimuovere i cookie mantenendo la cronologia. Puoi farlo andando su Impostazioni > Safari > Opzioni avanzate > Dati del sito web. Dopodiché, fai clic Rimuovi tutti i dati sulla posizione.

Come svuotare la cache su Google Chrome

Se sei una persona che sceglie Google Chrome su Safari mobile, beh, non posso davvero biasimarti. Se rientri in questo particolare gruppo, svuotare la cache su Google Chrome è semplice come in Safari sui dispositivi mobili.

Per iniziare, estrai il tuo iPhone e avvia Google Chrome. Quando lo fai, ti consigliamo di toccare i tre punti orizzontali nella parte inferiore dello schermo. Quindi, tocca Impostazioni> Privacy> Cancella dati di navigazione.

Tieni presente che Google ti fornisce maggiori dettagli qui. Vedrai che hai la possibilità di eliminare i cookie, la cronologia del browser o le immagini e i file memorizzati nella cache. La cosa più impressionante è che puoi eliminare i dati di cui sopra in intervalli di tempo specifici. Ad esempio, invece di cancellare l’intera cronologia del browser, puoi scegliere di cancellare la cronologia del browser dall’ora precedente, dalle ultime 24 ore, dagli ultimi sette giorni, dagli ultimi 30 giorni e, naturalmente, in qualsiasi momento.

Come accennato in dettaglio prima, anche Google Chrome ha Opzione di eliminazione rapida Questo cancellerà gli ultimi 15 minuti dalla cronologia del browser. È possibile accedervi facendo clic sull’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra e quindi facendo clic su “Elimina gli ultimi 15 minuti”.

