Lo strumento basato sull'intelligenza artificiale di Microsoft aiuta gli studenti a imparare a leggere: Technology Record

Microsoft aiuta gli studenti delle scuole elementari in India, Regno Unito e Stati Uniti a imparare a leggere con la sua nuova versione di Allenatore di letturache è attualmente in anteprima pubblica.





La piattaforma basata sull’intelligenza artificiale è attualmente in fase di test da parte di diverse centinaia di studenti, con il gruppo pilota più numeroso composto da 75 studenti nel distretto scolastico unificato Hacienda-La Puente, nel sud della California.





“Lo adorano”, ha detto Anna Ruiz, insegnante di quinta elementare alla Baldwin Academy. Un recente post sul blog di Microsoft. “Ogni studente può scegliere ciò che vuole [in their stories]. Ho studenti che leggono in prima media, bambini che hanno bisogno di supporto per la lettura e studenti di scuola media. Essere in grado di scegliere il tuo livello di lettura è un punto di svolta.





Reading Coach è un acceleratore di apprendimento disponibile tramite Microsoft Education che consente agli studenti di creare le proprie storie utilizzando l'intelligenza artificiale, con 15 opzioni per i personaggi principali e sette luoghi tra cui scegliere. Successivamente rileva le parole che gli studenti trovano difficili e li guida a pronunciarle e a praticarle in modo indipendente.





La tecnologia Microsoft aiuta gli studenti a imparare a leggere (Credito immagine: Microsoft)





Gli insegnanti possono visualizzare le metriche degli studenti per monitorare i loro progressi con la piattaforma.





“Questo strumento mi consente di valutare continuamente la loro fluidità nella lettura e di andare avanti con il loro insegnamento”, ha affermato Teresa Magpayo Castro, insegnante di tecnologia con incarico speciale nel distretto scolastico unificato di Hacienda La Puente. “Non posso far progredire gli studenti se non so dove sono. Le capacità degli studenti sono in costante cambiamento. Ciò che hanno fatto la settimana scorsa potrebbe non essere quello che stanno facendo adesso.”





L'allenatore di lettura mostra i progressi nella lettura di ogni studente (credito immagine: Microsoft)





I contenuti di Reading Coach sono attualmente disponibili solo in inglese americano, ma secondo Microsoft arriveranno presto altre lingue e dialetti.