Una nuova ricerca rileva che le persone costruiscono il 40% di muscoli in più – BOBROX

Una ricerca pubblicata di recente ha confrontato due esercizi preferiti per i tricipiti eseguiti su una macchina ai cavi: estensioni dei tricipiti sopra la testa e pushdown ai cavi. Si scopre che uno di loro può costruire il 40% in più di muscoli rispetto all'altro.

IL ricerca Lo ha condotto Università Ritsumeikan E il Istituto Nazionale di Fitness e Sport di Kanoya. Ecco come è stata condotta la ricerca.

Estensioni dei tricipiti sopra la testa e flessioni ai cavi: quale costruisce più muscoli?

Nella ricerca sono stati utilizzati un totale di 21 partecipanti (14 uomini e 7 donne di età compresa tra circa 23 anni). Prima dell'inizio dei test, i partecipanti sono stati testati per il numero massimo di ripetizioni singole di ciascun esercizio e la massa del braccio è stata misurata utilizzando una risonanza magnetica.

I partecipanti eseguiranno estensioni sopra la testa dei tricipiti su un braccio e pressioni del cavo tricipite sull'altro braccio. Ci saranno un totale di 5 serie da 10 ripetizioni di ciascun esercizio dopo un breve riscaldamento. I partecipanti lo hanno fatto due volte a settimana, in giorni non consecutivi, per 12 settimane. Ogni settimana, il peso aumentava per ogni esercizio.

Dopo 12 settimane, la massa del braccio dei partecipanti è stata nuovamente misurata utilizzando la risonanza magnetica. Tuttavia, tutti sono diventati più forti con entrambi gli esercizi Le estensioni dei tricipiti sopra la testa hanno aumentato la crescita e le dimensioni dei muscoli del 40% rispetto alle estensioni dei cavi per tricipiti verso il basso.

Secondo i risultati, una possibile spiegazione per la differenza nella costruzione muscolare è che la testa lunga del muscolo tricipite (tricipite brachiale) si allunga maggiormente durante l'estensione sopra la testa.

Un altro motivo di questi risultati è che la diminuzione del flusso sanguigno ai tricipiti durante le estensioni sopra la testa può aumentare lo “stress metabolico all’interno del muscolo e promuovere l’ipertrofia”.

Come eseguire l'estensione sopra la testa dei tricipiti su una macchina ai cavi

Come eseguire flessioni per tricipiti su una macchina via cavo

Il braccio contiene diversi muscoli responsabili del movimento della spalla, del gomito, del polso e della mano. Ecco alcuni dei principali muscoli del braccio:

Bicipite brachiale: questo muscolo si trova nella parte anteriore della parte superiore del braccio ed è responsabile della flessione del gomito e della rotazione dell'avambraccio. Tricipite brachiale: questo muscolo si trova nella parte posteriore della parte superiore del braccio ed è responsabile dell'estensione del gomito. Brachiale: questo muscolo si trova in profondità all'interno del muscolo bicipite brachiale ed è responsabile della flessione del gomito. Brachioradiale: questo muscolo si trova nell'avambraccio ed è responsabile della flessione dell'avambraccio al gomito. Pronatore rotondo: questo muscolo si trova nell'avambraccio ed è responsabile della pronazione dell'avambraccio (ruotare il palmo verso il basso). Supinatore: questo muscolo si trova nell'avambraccio ed è responsabile dell'estensione dell'avambraccio (ruotando il palmo della mano verso l'alto).

Ci sono molti altri muscoli nel braccio, ma questi sono alcuni dei principali muscoli responsabili del movimento del braccio.

Ci sono molti vantaggi nell’avere braccia più forti e più grandi, tra cui:

Aumentare la forza funzionale: le braccia forti sono essenziali per molte attività quotidiane, come trasportare la spesa, sollevare oggetti pesanti e svolgere compiti domestici. Avere braccia forti può rendere queste attività più facili e ridurre il rischio di lesioni. Migliorare le prestazioni atletiche: molti sport richiedono braccia forti, tra cui sollevamento pesi, boxe e baseball. Avere braccia più grandi e più forti può migliorare le prestazioni in queste attività e dare agli atleti un vantaggio competitivo. Migliora la forma fisica generale: braccia forti e ben definite possono migliorare l’aspetto fisico generale e la simmetria del corpo. Aumentare il tasso metabolico: costruire massa muscolare, anche nelle braccia, può aumentare il tasso metabolico del corpo, il che aiuta a bruciare più calorie e perdere peso. Migliorare la densità ossea: esercizi di resistenza, come il sollevamento pesi per rafforzare la forza delle braccia, possono aiutare a migliorare la densità ossea e ridurre il rischio di osteoporosi. Maggiore fiducia: avere braccia più forti e più grandi può migliorare la fiducia in se stessi e l’autostima, che possono avere un impatto positivo su molti ambiti della vita, comprese le relazioni personali e il successo professionale.

Nel complesso, avere braccia più forti e più grandi può fornire molti benefici fisici, psicologici e per la salute e può migliorare la qualità generale della vita.

