The Delicious Last Course condivide più scatti pre-lancio

Cuphead: L’ultimo piatto delizioso È apparso al Summer Game Fest, per dare ai fan un’altra occhiata a cosa comporterebbe l’espansione del gioco.

Cuphead: L’ultimo piatto delizioso Un nuovo personaggio presenterà la signora Chalice e caricherà completamente più contenuti, comprese tutte le nuove armi, la magia magica e i più grandi boss che lo studio abbia mai creato.

Un breve trailer di gioco è stato rilasciato al Summer Games Festival 2022, con la signora Challis in battaglia contro uno dei nuovi boss, Mortimer Friese.

Il DLC è stato annunciato nel 2018 per una versione 2019, ma lo sviluppatore Studio MDHR Spingere indietro il rilascio alcune volte per evitare lo “schiacciamento”.

Scrivendo sul proprio blogStudio MDHR ha dichiarato: “Anche se questo non è un sequel, posso dirlo con sicurezza Delizioso ultimo piatto Ha guadagnato una vita propria durante lo sviluppo e non è solo un’espansione del gioco della palude.

Il post continua: “In questa nuova avventura”. Cuphead e Mugman salpano per “DLC Isle”, un’isola precedentemente selvaggia e sconosciuta al largo delle principali Isole Inkwell. Ma in vero stile Cuphead, scoprono che l’isola ospita un nuovo temibile equipaggio, boss più grandi della vita, tutti legati a una missione che devono svolgere per conto dell’allegro e divertente Chef Saltbaker.

“Cos’è questa missione e dove la porteranno i nostri audaci eroi è qualcosa che vogliamo mantenere segreto ancora per un po’, ma è giusto dire che potrebbe essere l’avventura più eccitante mai vista nei nostri piccoli trofei”.

Cuphead: L’ultimo piatto delizioso Rilasciato il 30 giugno per computerE il PS4E il Xbox UnoE il Nintendo Switch. l’originale Un trailer di annuncio della data di uscita per il DLC può essere trovato anche qui..

Se vuoi tenere il passo sia con il Summer Game Fest che con questa rivelazione del gioco estivo, Puoi farlo qui. Aggiorneremo la pagina con ogni rivelazione importante non appena accade.