Annunci e trailer più grandi di Wholesome Direct 2022

Nel nostro futuro non mancano certo giochi indie innovativi e unici. in occasione sano sabato in diretta – In mostra giochi indie di ogni tipo – Quasi 100 giochi indie mostrati. Ci sono stati alcuni nuovi annunci, interviste agli sviluppatori di giochi, grafica e aggiornamenti su titoli che sono già stati annunciati.

Molti dei giochi mostrati durante Wholesome Direct sembrano promettenti, ma abbiamo raccolto alcuni dei più eccitanti.

Soul Swap: Lofi batte per Match-3 È un puzzle game match 3 con una colonna sonora e la storia di Rufy. Nel 2023, scambio di anime Aveva un nuovo trailer e una demo per la prima volta in Wholesome Direct.

The Coffee Talk Episodio 2: L’ibisco e la farfalla È il primo seguito acclamato chiacchiere sul caffèUn simulatore parlante in una caffetteria. Dovrebbe essere rilasciato nel 2023, un nuovo trailer ha debuttato in Wholesome Direct.

papà Sembra un gioco musicale fatto di un villaggio isometrico dove tutte le case sono strumenti. Puoi giocarci quest’anno tramite Steam.

sentiero del giardino Sembra il momento freddo perfetto – parte della vita in un giardino. Un nuovo trailer ha debuttato su Wholesome Direct.

E se kaiju volessi iniziare a frequentarti? Questo è il punto di partenza Kaiju: Sim di incontri di Kaijuapparso per la prima volta durante la trasmissione.

solitario Ha ottenuto il suo primo trailer durante Wholesome Direct, che mostra il gameplay basato sulle carte in questo gioco di storia e spiegazione.

rullo di carta Ha un’arte straordinaria e un concetto unico: devi girare le pagine del mondo per muoverti nel gioco. Il suo primo trailer è ora disponibile e il gioco inizierà nel 2023.

PuffPals: Sky Island È ancora lontano, ma ha letteralmente tutto ciò che potrei chiedere dalla vita: agricoltura, creature carine, avatar personalizzati, arredamento della stanza.

Cuoco orsetto

Foto: Banana Box

Ci sono molti orsi nei videogiochi di questi tempi e molti di loro sono molto carini. sopportare Cuoco orsetto Nessuna eccezione: chi non vorrebbe interpretare un simpatico orsacchiotto che cucina in cucina?

Snovkin: La melodia di Momenfali È un simpatico gioco di avventura musicale che dovrebbe essere rilasciato nel 2023.

Melodia Pubblicizzato come un gioco di avventura senza stress con elementi ASMR, Wholesome Direct è stato annunciato sabato.