Una nuova versione di Rust promette una migliore “sensazione”

Rust 2021, la terza versione pianificata del linguaggio di programmazione Rust prevista per ottobre, dovrebbe migliorare in modo significativo la sensazione di Rust nella pratica, risultante da una serie di piccoli cambiamenti.

a Bollettino dell’11 maggio, Il gruppo di lavoro Rust 2021 Edition ha citato le modifiche inclusa una nuova introduzione alla Standard Library, che è il modulo che contiene tutto ciò che viene importato automaticamente in ogni modulo. La nuova introduzione risolverà un problema per cui l’aggiunta di un tema potrebbe rompere leggermente il codice. Questo sarà fatto con tre aggiunte:

Sempre in Rust 2021, è stato introdotto un nuovo analizzatore di funzionalità in Ruggine 1.51 A marzo diventerà l’impostazione predefinita. Questo modulo della soluzione non integra più tutte le funzionalità richieste per i fondi su cui fai affidamento in più modi.

Altre modifiche al business Rust 2021 includono chiusure, funzioni anonime che possono acquisire automaticamente tutto ciò che viene indicato all’interno dei loro corpi e catturano solo i campi che usano. Questo risolve un problema di programmazione che coinvolge la disponibilità di strutture.

Immergiti più in profondità, il panic! () La macro sarà più coerente, non accetterà più espressioni arbitrarie come un singolo argomento.

Per fare spazio a una nuova sintassi in futuro, la sintassi sarà riservata agli identificatori e alla sintassi pre-carattere, incl prefix#identifier E il prefix”string” E il prefix’c’ , E il prefix#123 , Dove prefix Può essere qualsiasi identificatore. Può includere prefissi futuri f”” Abbreviazione di Coordination String, e c”” o z”” Per stringhe C con terminazione null. Un’altra possibilità è k”keyword -Permette di digitare parole chiave che non esistono ancora.

Nel frattempo, due dei pelucchi esistenti, bare-trait-objects E il ellipsis-inclusive-range-patterns , Diventerà bug seri in Rust 2021.

I piani richiedono modifiche alla versione Rust 2021 per renderlo in Rust 1.56.0, in uscita a ottobre. Le versioni di Rust agiscono come un meccanismo per abilitare il rilascio di funzionalità che altrimenti sarebbero incompatibili con le versioni precedenti, come l’aggiunta di una parola chiave che sovrascriverebbe le varianti con lo stesso nome.

Le versioni di Rust sono abilitate, quindi le caselle esistenti non vedono le modifiche fino a quando non vengono esplicitamente migrate alla nuova versione. I forzieri raggruppati in una versione interagiranno perfettamente con i fondi raggruppati in altre versioni. Il gruppo di lavoro cerca di facilitare l’aggiornamento dei fondi a una nuova versione.

