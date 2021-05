L’app Fotocamera per iPad di Halide è qui per promuovere incautamente la fotografia da tablet

Una delle migliori app per fotocamere di terze parti per iOS è Halide in arrivo su iPad, ovvero Lo ha annunciato oggi lo sviluppatore Lux. L’app per iPhone ha una reputazione per la quantità di controllo che ti dà sulle tue foto e questa funzionalità è stata trasferita su iPad insieme a un’interfaccia ridisegnata ottimizzata per schermi più grandi. L’app è gratuita per i possessori di Halide esistenti, mentre i nuovi utenti possono pagare una quota di acquisto una tantum ($ 40) o iscriversi mensilmente ($ 1,99) o annualmente ($ 11,99).

Usare gli iPad per scattare foto ha un po ‘di estensione Problema di reputazione. Non solo i tablet Apple hanno meno fotocamere posteriori con specifiche inferiori rispetto ai loro telefoni, ma scattare una foto con un tablet di grandi dimensioni spesso sembra sciocco. Lux sembra essere almeno consapevole di uno dei peggiori peccati della fotografia su iPad: Scatta foto a un concerto. L’azienda sta sviluppando una potenziale futura “modalità concerto”, che potrebbe disattivare automaticamente la fotocamera se rileva che viene utilizzata in uno spettacolo.

Lux mi ha detto: “La modalità concerto è disabilitata per il momento, perché crediamo che i nostri utenti stiano facendo la cosa giusta, ma saremo spietati nel presentarla in un aggiornamento futuro se le persone non possono agire”.

I controlli nell’app sono stati riconfigurati per funzionare meglio con uno schermo più grande. Le modalità possono essere commutate tra utenti mancini e destrimani ei controlli per le funzioni principali sono disposti attorno ai bordi dello schermo in modo che siano alla portata del pollice. Come l’app per iPhone, Halide su iPad consente il controllo manuale di ISO, velocità dell’otturatore e messa a fuoco e supporta i più recenti. Modalità di scatto RAW.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’app per iPad di Halide è la modalità “Pro View”, che è un interruttore che restringe il mirino al centro dello schermo. L’argomento di Lux è che questo rende il mirino più facile da adattare completamente e ha il vantaggio laterale di creare spazio extra attorno ai bordi dello schermo per istogrammi più grandi, forme d’onda, messa a fuoco manuale e altri controlli.

Il lancio di Halide su iPad non convincerà nessuno che i tablet sono i migliori dispositivi per scattare foto. Ma se insisti ad andare nella direzione opposta, c’è almeno un modo migliore per farlo ora.