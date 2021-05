Il nuovo linguaggio di material design di Google arriverà anche sui Chromebook

Mentre Google I / O Keynote era pieno di nuovi servizi, progressi nell’intelligenza artificiale e una tecnologia straordinaria come LaMDA che consente conversazioni con Pluto, c’erano pepite nascoste per gli utenti di Chromebook se ti preoccupavi per due ore intere. Una delle sezioni più importanti della presentazione è stata Android 12 e il nuovo linguaggio Material You che debutterà con questa piattaforma sui telefoni Pixel in autunno. È bello, fluido e altamente personalizzabile.

Materiale che arriverà anche su Chrome OS

Se hai prestato attenzione, noterai che questo nuovo linguaggio di design è in arrivo anche per i Chromebook. Allo stato attuale, Chrome OS e Android condividono alcuni punti in comune qua e là, ma i linguaggi di progettazione per ciascuna interfaccia utente sono distinti e leggermente diversi. Negli ultimi anni si sono avvicinati gli uni agli altri, ma ci sono ancora differenze molto nette tra i due.

Con Material You, c’è la possibilità che Chrome OS ottenga alcune funzionalità di pittura per sembrare molto più in sintonia con Android 12. È difficile dire quali parti appariranno effettivamente quando verrà avviato tutto questo, ma spero che la tavolozza dei colori, toggle, pulsanti, notifiche e diapositive si trovano nei nostri Chromebook. Non so che Chrome OS e Android dovrebbero essere gli stessi, ma adoro l’idea che ci sarà un’interfaccia utente unificata in futuro e non vedo l’ora di vedere come sarà Chrome OS con alcuni di questo nuovo linguaggio di progettazione salito a bordo. Deve essere molto bello.