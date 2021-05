1-Network lancia la sua ultima soluzione online: VPN

Alzati Il telelavoro ha visto un rapido spostamento verso la digitalizzazione in Sud Africa e oltre. Sempre più persone sono online e connesse tra loro da luoghi diversi, sia per lavoro, trasmissione o anche gioco. In risposta a questa trasformazione, è stata lanciata una rete Rete privata virtuale (VPN) La soluzione, non solo per fornire ai browser Internet un ulteriore livello di sicurezza, ma per offrirti assoluta libertà web.

Con un massimo di 53 posizioni server globali, crittografia di livello militare e larghezza di banda illimitata, i browser avranno accesso esclusivo e illimitato a tutti i contenuti di cui hai bisogno online.

“Abbiamo deciso di lanciare un prodotto VPN per fornire una soluzione online che offra privacy e libertà web complete, in un momento in cui la comunicazione e la navigazione digitale sono ai massimi storici. Le aziende ei browser personali possono lavorare e connettersi da remoto con facilità e sicurezza , con l’aiuto delle reti VPN, siamo certi che la nostra soluzione fornirà ai browser la massima libertà sul web, in modo sicuro e protetto. 1-Rete Direttore esecutivo Thomas Fullrath.

Cosa offre agli utenti una singola rete VPN?

La VPN singola offre una soluzione versatile e completa per la navigazione, incluse le seguenti funzionalità:

Compatibile con dispositivi Windows e Mac

Server ad alta velocità per navigazione e streaming veloci

Larghezza di banda illimitata

L’ultima crittografia di livello militare

53 posizioni di server globali

Nessuna politica di archiviazione dei dati

Protezione da perdite DNS

Fino a 10 connessioni per account

Con una VPN a rete singola, puoi:

Proteggi le tue informazioni sensibili

Sia che tu stia viaggiando all’estero e utilizzi il Wi-Fi pubblico, sia che tu abbia più dispositivi contenenti informazioni personali, questo prodotto VPN a rete singola crittografa i tuoi dati e nasconde il tuo indirizzo IP per garantire che gli hacker non abbiano accesso a tutte le tue informazioni.

Il prodotto utilizza la più recente tecnologia di crittografia in modo che le tue informazioni non possano essere intercettate, indipendentemente dalla tua posizione o dal dispositivo che stai utilizzando.

Il Una VPN Non sono inoltre consentite pubblicità o raccolta di dati da parte di terzi.

Avere un account per più dispositivi

Sia che tu abbia un team che lavora per te o che lavori su più dispositivi, il prodotto consente la copertura per un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente.

Questa funzione ti consente di evitare più abbonamenti, mantenendo i tuoi dati e la tua posizione nascosti su tutti i tuoi dispositivi, indipendentemente dalla posizione.

Naviga in Internet senza filtri

Alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili se prodotti in un’altra regione. Con una VPN a rete singola, puoi scegliere una posizione del server diversa tra le 53 disponibili e accedere a tutti i contenuti che stai cercando.

Il prodotto a rete singola ti consente di scegliere la tua posizione di casa mentre sei all’estero, in modo da non perdere mai alcun contenuto locale che segui.

Durante l’accesso a contenuti illimitati, la velocità di Internet sarà comunque quella consentita dalla connessione. Poiché il prodotto nasconde il tuo IP, non sarai soggetto a limitazioni di larghezza di banda di alcun tipo.

Il prodotto VPN si unisce alle diverse offerte di prodotti per una rete, tra cui:

