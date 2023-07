fantasmal’app per fotocamera per iPhone basata sull’intelligenza artificiale a lunga esposizione creata dagli sviluppatori della famosa app fotografica Halide, è ora gratuita.



Per chi non ha familiarità con Spectre, l’app utilizza un otturatore computazionale per scattare centinaia di foto nel corso di pochi secondi per creare una lunga esposizione fino a 3 secondi.

Poiché sono necessarie centinaia di foto invece di uno scatto continuo, gli utenti possono tenere il telefono mentre scattano foto a lunga esposizione con lo Spettro, senza bisogno di treppiede.

Precedentemente $ 1,99, il passaggio dell’app al freeware segna l’ingresso di una nuova versione Pro a pagamento, che include modalità di esposizione aggiuntive di 15 e 30 secondi, nonché una nuova icona Pro.

Spectre Pro è un aggiornamento gratuito per gli utenti esistenti, mentre i nuovi utenti possono sbloccare la versione Pro per $ 4,99 come acquisto una tantum. L’app funziona su iPhone 6S e successivi e richiede iOS 15 e successivi, disponibile per Scarica dall’App Store.