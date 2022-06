L’app YouTube TV è ora magicamente collegata all’app YouTube sul tuo telefono

YouTube annuncia oggi una nuova entusiasmante funzionalità, che potrebbe essere molto utile per coloro che dispongono di un’app YouTube TV.

Prima, per poter utilizzare il telefono per controllare questa app, dovevi percorrere il Cast Path ed era difficile. Inoltre, anche se ha funzionato quando hai trovato un video sul tuo telefono e volevi guardarlo in TV, non puoi ottenere automaticamente i dettagli sul video attualmente riprodotto sulla TV sul tuo telefono, a meno che tu non lo stia inviando.

Questo è ciò che sta cambiando. La nuova funzionalità, lanciata da oggi, ti consente di collegare l’app YouTube della tua TV al tuo iPhone o l’app YouTube al tuo telefono Android, senza dover inviare altro. È anche completamente sincronizzato, quindi avrai sempre i dettagli sul video riprodotto sulla tua TV nell’app YouTube del tuo telefono.

Ecco come funziona. Avvia l’app YouTube sulla TV, quindi apri l’app YouTube sul telefono. A proposito, entrambi devono essere registrati nello stesso account. Una volta aperta l’app del telefono, verrà visualizzato un messaggio automatico e tutto ciò che devi fare è premere Connetti. Una volta fatto, le due app sono connesse e sono sempre sincronizzate tra loro.

Così puoi usare la tastiera del tuo telefono per cercare cose da vedere in TV, oppure puoi commentare sul tuo telefono un video che stai guardando sulla TV, oppure puoi controllare la descrizione sul tuo telefono per un video “Ri- guarda in TV.” È complicato da spiegare nel testo, ma dovrebbe avere subito un senso una volta ottenuta la nuova funzionalità, ed è probabilmente una di quelle di cui ci chiederemo tutti come siamo riusciti a vivere senza.

Come per tutto ciò che riguarda Google, il lancio può richiedere del tempo. Non è chiaro se sarà lato server o se dovrai aggiornare l’app YouTube sul tuo telefono, ma in ogni caso dovresti ottenere presto questa nuova funzionalità. YouTube sta già lavorando anche su altre cose relative all’interazione in soggiorno. Ad esempio, sta testando nuovi design per la sua pagina di visualizzazione video per “aiutare a piegare funzionalità YouTube più esclusive, come la navigazione e l’acquisto di prodotti presenti nei video”, questo è ciò che appare nell’immagine sopra.

