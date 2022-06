Come modificare e-mail e password in Minecraft

Simile alla maggior parte dei giochi, Minecraft richiede un nome utente e una password. Il nome utente è progettato per conferire a ciascun account un’identità unica e dare ai giocatori il controllo su ciò che giocano e su come lo vedono gli altri. La password è in atto per proteggere questo account da altri e per garantire che solo il creatore o altro utente accettabile possa accedervi.

Molti giochi hanno misure di sicurezza in atto per prevenire l’hacking e il furto di account, ma la responsabilità di una delle migliori misure ricade sui giocatori stessi. Ciò include l’impostazione di un buon nome utente e password che non possono essere facilmente individuati.

Tuttavia, a volte è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto per Maine Craft Giocatori che hanno creato un account in giovane età. Il gioco è classificato E10+, ma i bambini di 10 e 11 anni non possono trovare password complesse e sicure.

Per diversi motivi, i giocatori potrebbero sentire la necessità di modificare l’e-mail associata al proprio account, insieme alla propria password. Ecco come farlo.

Cambia email e password su Minecraft

Ci sono due tipi di account nel gioco: Mojang e Minecraft. Gli account Minecraft sono account di cui non è stata eseguita la migrazione a Microsoft. Microsoft ha recentemente chiesto a tutti Trasferisci i loro contiMa non possono obbligare tutti a farlo.

Per gli account Mojang (account migrati), ecco cosa ha detto la società in merito alle modifiche dell’account:

Per modificare l’indirizzo e-mail sul tuo account Mojang, visita account.mojang.com/me/settings. Puoi inviare le istruzioni al tuo indirizzo attuale oppure, se non hai accesso a quell’account e-mail, puoi modificarlo superando il test di sicurezza. “

Il sito Web conterrà le informazioni di accesso per i giocatori e conterrà anche tutto ciò di cui potrebbero aver bisogno per modificare l’e-mail associata all’account. La modifica dell’e-mail di un vecchio account dipende da Il tipo di account a cui eseguire la migrazione.

Se i giocatori hanno già un account Microsoft, possono farlo migrare conto di quella persona. Per fare ciò, i giocatori devono seguire queste istruzioni:

Accedi al programma di avvio selezionando l’account Mojang e inserisci il nome utente corrente in cui viene richiesta l’e-mail. Inserisci la password ed effettua il login. Fare clic su Migra ora. Il tuo browser dovrebbe aprirsi alla schermata di accesso di Minecraft. Accedi di nuovo con il tuo nome utente e password. Fare clic su Trasferisci il mio account. Controllare la posta elettronica. Dopo aver inserito questo indirizzo, fare clic su Ottieni codice. Il codice verrà inviato all’e-mail utilizzata per acquistare il gioco. Inserisci il codice e fai clic su “Invia e avvia la migrazione”. Accedi come richiesto. Crea un nuovo tag giocatore se necessario. Fai clic su “Completa trasferimento” per completare la migrazione.

Finestra di migrazione dell’account (immagine tramite Mojang)

I giocatori possono seguire le istruzioni di Mojang e visitare il sito collegato sopra per modificare l’e-mail associata all’account.

Un’altra alternativa è creare un nuovo account, anche se i giocatori di solito non vogliono farlo. Modificare la password è molto più semplice che modificare l’e-mail.

I giocatori di Minecraft devono semplicemente andare a questo Collegamento E inserisci la loro email. Riceveranno quindi un collegamento per modificare la password dell’account.