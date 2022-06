Tutti i premi del Pass battaglia Premium della stagione 2 di Split Gate

Il tempo di attesa è finito–SplitjetLa seconda stagione pilota è finalmente alle porte ed è piena di tonnellate di nuove modalitàMappe ridisegnate e tanto bottino invidiabile. Come al solito, 1047 Games premia i giocatori che acquistano un Pass battaglia premium stagionale per 900 Splitcoin ($ 9) con 100 livelli di fantastici cosmetici.

Ma per coloro che cercano di competere nella competizione, c’è un secondo Battle Pass premium (i contenuti sono identici all’originale) che è un’ottima scelta per i giocatori che hanno poco tempo. I giocatori che scelgono di acquistare il Premium Battle Pass sostitutivo per 2.000 Splitcoin ($ 20) inizieranno semplicemente al livello 20 anziché al livello 1, anche se tutte le ricompense saranno le stesse indipendentemente dalla carta Battle Premium acquistata.

Oltre ai cosmetici, i giocatori riceveranno anche Splitcoin, boost XP e bottini casuali mentre si fanno strada attraverso il Battle Pass di questa stagione:

+ 5% di potenziamenti XP: livello 1, 25, 50, 71 e 94.

100 Splitcoin: Livello 5, 13, 23, 31, 41, 49, 55, 61, 72, 80, 88 e 98.

Bottino: livello 3, 11, 19, 29, 34, 38, 54, 66, 77, 89.

I giocatori che salgono al livello 100 del nuovo Battle Pass guadagneranno un totale di 5 boost XP del 5% (25% totale), 1.200 Splitcoin e dieci punti bottino casuali. Oltre a tutto questo bottino, coloro che completeranno il Battle Pass avranno anche accesso a un nuovo personaggio leggendario chiamato Guardian e tre classi Legendary Ranger.

Di seguito è riportata una ripartizione dettagliata di tutti i cosmetici e il bottino che troverai nel Pass battaglia premium della Stagione 2 di Splitgate.