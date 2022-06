No Man’s Sky ottiene l’edizione PlayStation VR2

No Man’s Sky sta ottenendo una versione PSVR2 e dovrebbe essere lanciata insieme al nuovo visore Sony come aggiornamento gratuito del gioco base.

Annunciato durante l’evento State of Play di Sony, lo sviluppatore Hello Games ha annunciato che sta lavorando segretamente allo sviluppo di una nuova versione del gioco per PlayStation VR2. In una dichiarazione, il co-fondatore Sean Murray ha dichiarato: “La potenza di PlayStation 5, insieme al nuovissimo hardware PlayStationVR2, comprese le nuove console Sense, si uniscono per portare questo senso di immersione e credibilità a un altro livello”.

Il trailer mostrava una serie di situazioni del gioco, con un focus particolare sul controllo da parte del giocatore della propria nave e delle armi, presumibilmente riferendosi al modo in cui la versione utilizza i controller di tracciamento manuale di PSVR2.

Screenshot dalla versione PSVR 2 di No Man’s Sky. (Credito immagine: Hello Games)

La società non sta parlando di nuove funzionalità specifiche in fase di creazione per la versione PSVR2 del gioco, ma ha aggiunto che “questo sarà il momento per noi di concentrarci su giocatori VR di ogni tipo”. L’implicazione sembra essere che tutte le versioni VR di No Man’s Sky potrebbero dover essere aggiornate.

“Quando ci siamo imbarcati per la prima volta nella realtà virtuale per No Man’s Sky nel periodo dell’aggiornamento BEYOND nel 2019, Murray ha continuato: “Sapevamo che sarebbe stata una sfida tecnica estremamente complessa. È stata dura per il nostro piccolo team entrare in un mondo infinito con quel visore e tutte le funzionalità VR che volevamo implementare. Da allora abbiamo rilasciato una serie di aggiornamenti e nuovi contenuti e questo è un ottimo momento per rivisitare queste funzionalità con un fantastico visore VR. “

No Man’s Sky è cambiato radicalmente dal suo lancio dopo una serie di importanti aggiornamenti gratuiti. La più recente è stata una nuova galleria che ha aggiunto una balena spaziale e un elemento simile a una balena spaziale. Presto sarà un’altra nuova piattaforma per il gioco, questa volta Nintendo Switch.

