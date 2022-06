Cosa è successo ai tornei del negozio di articoli “Scelta della comunità” di Fortnite?

Solo i giocatori OG ricordano Scelta della comunità di Fortnite Caratteristica nell’Item Shop. Questa funzione del 2019 ha consentito ai giocatori di scegliere il tema che volevano apparire nel negozio. Sfortunatamente, dopo alcuni cicli, la funzionalità è scomparsa completamente e da allora non è più tornata.

La caratteristica unica era sicuramente qualcosa che piaceva a molti giocatori. Questo ha dato loro la possibilità di restituire cosmetici a loro scelta o aggiungere nuovi cosmetici all’Item Shop. Questa funzionalità è stata vista per la prima volta a settembre 2019 ed è stata un enorme successo nella community prima che fosse finalmente eliminata.

Con l’ingresso di una nuova stagione, i giocatori possono davvero divertirsi a ruotare ancora una volta il negozio di articoli Fortnite Community Choice. Ci sono molti vera pelle che vorrebbero vedere nell’Item Shop.

Inoltre, ogni giorno emergono anche richieste di riportare in vita forme popolari. La funzione di selezione della community può risolvere molti dei problemi di Epic Games.

La funzione Fortnite Community Choice dovrebbe tornare presto

Per cominciare, la funzione di selezione della community consente ai giocatori di votare tra tre varianti. Alcuni di loro erano vecchie skin che i giocatori volevano riportare nell’Item Shop.

Altri avevano skin nuove di zecca ed erano disposti a spendere i loro V-Bucks per loro. Inoltre, Epic Games aggiunge anche un file Pelle bonus al negozio di articoli ogni volta.

Il vincitore delle skin Fortnite Community Choice è stato disponibile nell’Item Shop per un giorno. Infatti, dopo alcune settimane, anche i perdenti sono stati aggiunti all’Item Shop. Questa funzione è chiaramente il modo perfetto per la comunità di avere un certo controllo sull’Item Shop.

READ Come cancellare la cache su iPhone La mancanza di selezione della comunità e di buoni gruppi mi preoccupa, quindi ho realizzato l’idea! Opzione indietro!

Ogni settimana puoi scegliere tra 3 set che non vedono la luce da un po’ di tempo, e il vincitore tornerà nell’Item Shop per 48 ore! Spero che Epic ottenga questo!

#fortnite https://t.co/aBQyy1q7AN

Sfortunatamente, la funzione di selezione della community sembra essere stata sostituita dai sondaggi sulla pelle. Sebbene questi sondaggi offrano un’ampia gamma di cosmetici originali, non c’è trasparenza nel sistema. I giocatori non sanno quando la skin di loro scelta arriverà nell’Item Shop.

I sondaggi sulla pelle di Fortnite sono migliori della scelta della community?

È chiaro che i sondaggi sulla pelle hanno più varianti della pelle rispetto alle tre offerte dalla funzione di selezione della community. Questi includono anche skin per la collaborazione e skin per Crew Pack. Tuttavia, i sondaggi sono più una fuga di notizie, a differenza di un voto per scelta della comunità.

Nuove skin di scansione!! Dovrebbe essere la maggior parte di loro – ci sono molte immagini, quindi probabilmente ne mancano 1 o 2! (Grazie a Incorpora il tweet per mandarmela!) Nuove skin di scansione!! Questi dovrebbero essere la maggior parte di loro – ci sono molte immagini, quindi probabilmente ne mancano 1 o 2! Incorpora il tweet per mandarmela!) https://t.co/fPQktQIeTc

Entrambe le funzionalità sono molto diverse e, se viene data una scelta, i giocatori sceglieranno sicuramente i corsi di selezione della community. La funzione che ha aiutato i giocatori a ottenere skin come Bushranger e Riley nel negozio è sicuramente qualcosa che manca agli OG nel gioco.

Ruotare il Community Choice Item Shop è qualcosa che i giocatori vorranno sicuramente Fortnite Capitolo 3 Stagione 3. La prossima stagione ha già un fantastico Battle Pass che include skin come Darth Vader e Indiana Jones.

Tuttavia, l’aggiunta della funzione Community Choice renderà l’acquisto di cosmetici più divertente per i giocatori che vogliono sfoggiare i loro V-Bucks.