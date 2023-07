Samsung prende in giro il Galaxy Z Flip 5 “più sottile e leggero” e altro ancora

Il 26 luglio, Samsung svelerà il suo prossimo lotto di dispositivi, che include pieghevoli, tablet e smartwatch, e un nuovo teaser di TM Roh lo conferma. Galaxy Z Flip 5 e Fold 5 Sarà più sottile e leggero di altri.

Nel post sul blog Che è diventato tradizionale prima dell’evento Unpacked, TM Roh sta dando alcuni suggerimenti su cosa accadrà al grande lancio della prossima settimana. Ciò include la conferma di nuovi dispositivi pieghevoli, tablet e smartwatch, che si riferisce alla serie Galaxy Z Fold 5, Flip 5, Galaxy Tab S9, Galaxy Watch 6 e Watch 6 Classic.

Roh spiega che le “identità di design” di essere fondamentali, innovative e armoniose giocano un ruolo nel modo in cui crea questa ultima collezione. Quindi indica i telefoni pieghevoli dell’azienda, dove Samsung ha alzato l’asticella. Roh afferma che “ogni grammo e millimetro di un dispositivo pieghevole richiede una svolta ingegneristica” e che Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 saranno “più sottili e leggeri delle nostre generazioni precedenti”.

Abbiamo alzato il livello di ergonomia per gli smartphone pieghevoli. Una differenza di un millimetro nello spessore del dispositivo potrebbe non sembrare un enorme cambiamento, ma ogni grammo e millimetro in un dispositivo pieghevole richiede una svolta ingegneristica. Richiede ingegno con passione. Se fatto bene, il vantaggio per gli utenti è enorme. Ecco perché abbiamo deciso di rendere i nostri ultimi dispositivi pieghevoli più sottili e leggeri rispetto alle generazioni precedenti.

Si prevede che Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 adottino un nuovo design della cerniera che consente a entrambi i dispositivi di eliminare il “gap della cerniera” presente nelle iterazioni precedenti e anche di ridurre il peso. Ad esempio, il Galaxy Z Fold 5 dovrebbe essere leggermente più pesante del Galaxy S23 Ultra.

Su tablet e smartwatch in arrivo, osserva Roh, i dispositivi funzionano “in armonia” come un’esperienza connessa.

Samsung svelerà la sua nuovissima gamma il 26 luglio in occasione di un evento ospitato nel suo paese d’origine, la Corea del Sud. Le prenotazioni per la nuovissima collezione sono ora aperte, con Samsung che offre un credito di $ 50 che può essere applicato al costo del dispositivo (per la prima volta in assoluto) per chi ha prenotato il proprio posto in fila. Non vi è alcun obbligo in tal senso.

Unpacked sarà alle 7:00 ET del 26 luglio. Naturalmente, rimanete sintonizzati per la nostra copertura completa del lancio di Samsung la prossima settimana.

