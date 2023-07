È possibile ordinare oggi il laptop da gioco modulare Framework 16

Il Framework Laptop 16 è disponibile per il preordine negli Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Austria, Irlanda e Australia. Il primo laptop da gioco dell’azienda parte da $ 1.399 per un sistema fai-da-te (nessun sistema operativo). Le varianti predefinite partono da $ 1.799.

Il dispositivo viene fornito con processore AMD Ryzen 7 7840HS o AMD Ryzen 9 7940HS; Le versioni fai-da-te partono rispettivamente da $ 1.399 e $ 1.699. Puoi usarlo con la grafica integrata del processore o pagare $ 1.799 o $ 2.099 per un modello pronto all’uso con grafica Radeon RX 7700S discreta.

Ovviamente, l’obiettivo di riferimento dell’azienda è ciò che distingue il Laptop 16 da molti laptop simili nel tuo negozio di elettronica locale. Il piano prevede che il suo sistema di slot di espansione ti consenta di aggiornare la sua grafica (e altro hardware) nel tempo senza acquistarne uno completamente nuovo. Anche la sua superficie superiore, inclusa la tastiera e il tastierino numerico, è riconfigurabile dall’utente. Si aggiunge a un piano ambizioso per un laptop da gioco, ma finora l’azienda ha seguito l’esempio con il supporto per il meno potente (ma anche modulare) Laptop 13, la cui prima versione è prevista per il 2021.

Il Framework Laptop 16 ha un display da 16 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz (con tecnologia FreeSync). Lo schermo può raggiungere una luminosità di 500 nit ed è valutato per un contrasto di 1.500:1 e il 100 percento della gamma di colori DCI-P3. Il laptop ha una batteria da 85 Wh, che secondo il framework manterrà l’80% della capacità dopo 1.000 cicli di ricarica. (La società afferma che è “facile da sostituire” se necessario.) Supporta WiFi 6E, Bluetooth 5.2, ha una webcam 1080p con doppio microfono e chiavi di privacy hardware. Ha anche un lettore di impronte digitali compatibile con Windows e Linux.

La società seguirà un sistema di ordinazione in batch e prevede che il primo round venga spedito nel quarto trimestre del 2023. Il framework afferma che l’offerta limitata di preordini che includono una GPU AMD Radeon idonea riceverà un codice di download gratuito per l’attesissimo ordine. Starfield: Edizione Premium. (Il CEO Nirav Patel afferma che i codici per il gioco arriveranno prima del suo lancio in accesso anticipato.) Puoi preordinare Laptop 16 ora da Il sito web dell’azienda.