“Il futuro dei paesi nordici nel suo insieme è diventato molto cupo” – informazioni sportive – skateboard

futuro punteggiato

Nessuna donna nordica è stata combinata alle Olimpiadi del 2026, la partecipazione degli uomini insieme per il 2030 è stata sospesa e i segnali inviati dal Comitato Olimpico Internazionale la scorsa settimana sono preoccupanti.

Questo sistema, che fa parte del programma delle Olimpiadi invernali sin dal suo inizio, sembra volere che le autorità olimpiche lo mettano da parte, per ragioni molto dubbie.

Parliamo di ragazze non ancora pronte per il 2026, poca competizione e in quanto a uomini le poche nazioni vincitrici di medaglie nei grandi eventi con Germania, Austria e Norvegia vincono quasi tutto.

Certo, questa situazione non è l’ideale per promuovere l’interesse della disciplina, ma cosa sarebbe lo sci di fondo senza Norvegia, Svezia e Russia, cosa sarebbe lo sci alpino senza Svizzera, Austria e Italia? O il biathlon senza Norvegia, Francia e Svezia?

È una vera doccia fredda che è caduta nell’impianto per alcuni giorni. Quali federazioni vorrebbero continuare a investire in una squadra di combinata femminile quando la disciplina non è mai olimpica?

Chi sono i giovani atleti che investiranno in questo sport forse non olimpico nel 2030 e nell’uguaglianza di genere che vuole il CIO? La situazione è semplicemente tragica per questo sistema storico.

Un superbo sistema che combina snowboard e sci di fondo con agilità, forza, esplosività e resistenza, una disciplina che è stata un punto culminante delle Olimpiadi invernali per oltre 100 anni.

“Sono davvero molto deluso dalle decisioni prese dal Comitato Olimpico Internazionale, il futuro del nostro sport è oggi molto cupo” Lo dice la leggenda dello sport Eric Frenzel.

“Rimuovere i paesi nordici dalle Olimpiadi invernali equivarrebbe a rimuovere l’atletica dalle Olimpiadi estive”. Aggiunge Jarl Magnus Reaper, attuale presidente della disciplina.

A peggiorare le cose, come se non bastasse, il CIO ha anche chiesto alla FIS di rafforzare il suo pubblico televisivo esistente, magari per far cambiare idea.

Un argomento anche qui è discutibile e non è mai stato visto prima! A questo proposito, vorremmo che il Comitato Olimpico Internazionale ci rivelasse le masse di skateboard o sparatorie, ad esempio …

Modernizzare i Giochi Olimpici Sì, frenare il gigantismo sì, ma eliminare uno sport storico è un ‘No’!