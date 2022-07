Il ministro dello sport incontra Liz Plough

Nell’ultima giornata a Clairefontaine e alla vigilia della seconda partita preliminare, la nazionale francese ha accolto Amelie Odea Castera, ministro dello Sport, dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

Accolta dal presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet e dall’allenatore Corinne Deacon, la ministra si è rivolta ai giocatori della nazionale francese per affermare la sua fiducia e il suo sostegno per Euro 2022, che inizierà, a Le Bleu, domenica. 10 luglio vs Italia (21:00, Rotherham).

Dopo aver ricevuto una maglia assemblata che porta il suo nome dalle mani del capitano Wendy Renard, la ministra è rimasta a pranzo con il gruppo e ha potuto visitare le strutture dello Château de Clairefontaine, la casa simbolo delle squadre di calcio francesi.

La giornata di oggi è poi proseguita con la tradizionale conferenza stampa alla vigilia del match dove Corinne Deacon è stata accompagnata da Sandy Toletti. Dopo quindici minuti di formazione mediatica aperta, la squadra dei Bleues ha proseguito la sua ultima sessione a porte chiuse. Domani si uniranno a Orleans, dove affronteranno il Vietnam (21:10, live su W9), al Source Stadium completamente esaurito, per un’ultima prova prima di partire per l’Inghilterra in programma il 5 luglio.

(Foto di Tim Jiejun / FFF)