Come scommettere sulla pallavolo? Vedi 5 consigli!

Scommettere sulla pallavolo è scommettere sulla forza del lavoro di squadra. Ma perché?

La comunità è l’essenza di questo sport. La pallavolo spicca più per il gruppo che per l’individualità degli atleti.

Pertanto, vale la pena controllare le quote dei bookmaker e se ti piacciono le competizioni più veloci, lascialo alle congetture!

Scopri, in questo articolo, come scommettere sulla pallavolo e guadagnare con lo sport!

Siti di scommesse sulla pallavolo

Trovare bookmaker che offrono eventi di pallavolo è facile. Oggi praticamente tutti hanno almeno una competizione sportiva.

Questo non significa che le quote di tutti i bookmaker come 22Bet Italia siano buone. O hanno tutti buoni bonus o buone politiche di deposito e prelievo.

Suggerimenti per una buona scommessa sulla pallavolo

Scommettere bene sulla pallavolo richiede di andare oltre le basi. È importante conoscere le regole? Sì, ma non basta.

D’ora in poi, vedrai 5 suggerimenti per scommettere con qualità in questo sport. Hanno lo scopo di aiutarti nel tuo apprendimento.

Cerchiamo di porre domande specifiche e pertinenti solo per la pallavolo. Quindi puoi specializzarti in questo sport.

1. Le dimensioni del tribunale sono importanti

Le dimensioni del campo sono importanti, ma non è tutto. Anche l’altezza del soffitto, l’illuminazione e il numero di persone che guardano sono fattori da considerare.

Questo è ancora più importante nelle competizioni a squadre. In molti casi, una squadra non è abituata alle dimensioni del campo.

Le differenze in questo senso possono intralciare alcune squadre, abituate a giocare un certo tipo di gioco.

Ad esempio, la palla potrebbe impiegare più tempo per raggiungere il giocatore che tenta il punto se il campo è più grande.

Variare le dimensioni del campo da competizione può rendere difficile la sequenza dei passaggi in modo efficiente.

Lo stesso vale per le squadre che non sono abituate a prendere decisioni. Ancora di più con un full!

Sappiamo che la pressione del pubblico può sbilanciare alcune squadre.

Pertanto, è meglio puntare su squadre esperte. Sono abituati a questo tipo di variazioni e folle rumorose.

2. Guarda il collettivo

Come accennato in precedenza, la pallavolo ha vari ingranaggi, che portano al successo del gioco.

Non guardare così tanto alle individualità. Non sempre un giocatore in particolare farà la differenza da solo.

Pertanto, potrebbe essere meglio scommettere su squadre che hanno giocato insieme per diverse stagioni.

Il caso del Brasile tra il 2000 e il 2010, che mantiene quasi la stessa base vincente da anni.

3. Le Olimpiadi influiscono sui campionati nazionali

I Giochi Olimpici sono la più grande competizione di pallavolo, anche se si svolgono solo ogni 4 anni.

Tutti gli atleti di questo sport sognano di parteciparvi e, ovviamente, di vincerlo. Ciò si riflette anche nei campionati nazionali.

Ma in che modo?

In primo luogo, perché ci sono competizioni internazionali che portano ai Giochi Olimpici. Il Mondiale, per esempio, dà 2.

Pertanto, durante le qualificazioni di questo torneo è normale che le leghe nazionali perdano alcuni dei loro migliori atleti.

In questo momento è importante cercare di verificare quante più informazioni possibili sulle Leghe Nazionali.

Le case prestano maggiore attenzione ai tornei in cui si collocano i principali atleti. Può darsi che abbiano “sbagliato” nella preparazione delle quote dei tornei minori.

4. Tornei più piccoli possono avere più valore

Nella pallavolo, sia le piccole che le grandi competizioni possono avere un valore equilibrato.

Nel caso dei tornei più piccoli, i siti di scommesse non sono sempre dedicati a loro.

E come puoi approfittarne? Pensa al consiglio di cui sopra.

Quando una casa presta meno attenzione a un torneo, l’accuratezza delle quote può diminuire.

Pensa a una competizione europea che non è così famosa. Succede che la accompagni, indipendentemente dal motivo.

Si osserva che l’esito di un evento ha una probabilità realistica rispetto alle effettive probabilità che avvenga.

In altre parole: le probabilità che le scommesse di valore vengano visualizzate sono più alte nelle competizioni di pallavolo più piccole.

Scopri come trovare scommesse utili nei tornei più piccoli!

5. Scommettere all’inizio e alla fine della stagione ti favorisce

Scommettere a fine stagione di pallavolo va bene perché sarai allineato con le priorità della squadra.

Le competizioni principali sono a eliminazione diretta. Ciò riduce il numero di partite e ti consente di trovare su quali partite vale la pena scommettere.

Inoltre, puoi identificare quali squadre stanno semplicemente “riempiendo” il tavolo e quali stanno effettivamente giocando per un obiettivo.

