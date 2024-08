Africa, Italia, Economia e Cooperazione / La Banca Africana di Sviluppo e il Programma di Sviluppo Senegalese annunciano lo stanziamento di oltre 262 miliardi di franchi CFA a sostegno del settore privato africano – Senegalese News Agency

DAKAR, 31 lug. (APS) – La Banca Africana di Sviluppo (AfDB) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l'ente italiano per la promozione della finanza pubblica e della cooperazione internazionale, hanno annunciato la volontà di investire insieme in cinque anni “fino a 400 milioni di euro. ” “, ovvero più di 262 miliardi di franchi CFA, per sostenere la crescita del settore privato in Africa, abbiamo appreso dall’African Financial Institution.

“La Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l’istituto nazionale di promozione italiano, e il Gruppo Banca Africana di Sviluppo, intendono investire congiuntamente fino a 400 milioni di euro in cinque anni per accelerare la crescita del settore svantaggiato del continente grazie alla nuova Piattaforma per la crescita e la resilienza in Africa” (GRAF), abbiamo appreso da un comunicato stampa ricevuto mercoledì su APS.

La Banca Africana di Sviluppo e Cassa Depositi e Prestiti prevedono di contribuire fino a 200 milioni di euro, che verranno immessi nell’economia africana attraverso fondi di private equity e venture capital che operano in tre aree principali: sicurezza alimentare, crescita delle PMI locali e infrastrutture sostenibili. .

Nell’ambito di questa nuova collaborazione, la Banca africana di sviluppo e CDP creeranno una piattaforma che migliorerà “lo scambio di informazioni tra le parti interessate e faciliterà le opportunità di coinvestimento”, secondo il comunicato stampa.

Aggiunge che questa piattaforma dovrebbe accelerare l’attuazione di nuove iniziative del settore privato in Africa e creare un unico punto di accesso per le opportunità di investimento.

Si prevede inoltre che contribuirà in modo significativo alla creazione di posti di lavoro e al miglioramento della fornitura di prodotti e servizi essenziali in tutto il continente.

“Questa piattaforma per la crescita e la resilienza in Africa mobiliterà ulteriori 350 milioni di euro da altre fonti, portando il totale a 750 milioni di euro”, si legge nel comunicato stampa.

“Siamo convinti che questa nuova partnership creerà reali opportunità per le nostre imprese in settori strategici come l’agricoltura, le infrastrutture e il manifatturiero, in cui il nostro Paese eccelle”, ha affermato in dichiarazioni alla stampa Dario Scannapieco, Presidente e Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti. lancio.

Secondo il presidente della Banca africana di sviluppo, Akinwumi Adesina, le cui dichiarazioni sono riportate anche in questo comunicato stampa, questa partnership “permetterà di raggiungere gli obiettivi del Piano MATI in Africa rafforzando il sostegno alle piccole e medie imprese africane , mirando allo stesso tempo ad espandere l'inclusione economica delle donne e dei giovani, creando opportunità di lavoro e affrontando le cause della migrazione.

Il Piano Mattei è un’iniziativa strategica italiana che mira a contribuire a “formulare una nuova era di partenariato e di sviluppo sostenibile”. È stato inaugurato nel 2022 e presentato dal Primo Ministro italiano Giorgia Meloni durante il recente vertice del G7 a Borgo Egnazia lo scorso giugno.

Secondo la parte italiana, l'obiettivo è la cooperazione nel campo dell'energia, della sicurezza e della stabilità, nonché gli scambi culturali e scientifici tra l'Italia e i paesi africani.

