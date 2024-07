L'iniziativa per il benessere degli operatori sanitari di SLU-SHMC è finalista agli IHF Awards 2024

A cura del Centro medico del Sacro Cuore

La Saint Louis University – Sacred Heart Medical Center si è assicurata per la prima volta un posto sulla scena internazionale per i prossimi premi 2024 della International Hospital Federation (IHF).

Il comitato dei premi IHF è lieto che il Sacred Heart Medical Center della Saint Louis University sia stato selezionato come uno dei finalisti per il premio dell'American Hospital Association per l'eccellenza nella salute degli operatori sanitari agli IHF Awards 2024 con oltre 500 iscrizioni provenienti da 37 paesi in lizza riconoscimento in sette (7) categorie di premi Quest'anno, la giuria composta da 44 giudici internazionali ha avuto un compito molto difficile e un momento difficile nel valutare e selezionare i vincitori tra così tante proposte meravigliose ed eccellenti.

Gli IHF Awards sono stati lanciati nel 2015 per riconoscere l’eccellenza negli ospedali e nelle organizzazioni sanitarie di tutto il mondo. I progetti e i programmi selezionati in ciascuna categoria rappresentano innovazione, buone pratiche e miglioramento dei servizi che stanno trasformando il settore sanitario nelle organizzazioni aderenti all'IHF in tutto il mondo. Gli IHF Awards riconoscono il lavoro esemplare che migliora e amplifica il livello, gli standard, la qualità, l’efficienza operativa e la sostenibilità dell’erogazione dei servizi sanitari.

I vincitori dei FIFA Awards verranno presentati durante una speciale cerimonia di premiazione e una sontuosa cena l'11 settembre 2024 alle 19:00 ora del Brasile (ora di Rio), che avrà luogo durante il 47° FIFA World Hospital Congress a Rio de Janeiro, Brasile.

L’iniziativa SHMC è in linea con l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 3: buona salute e benessere (garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età).