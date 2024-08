La nuova versione di iOS 17.6.1 è ora disponibile per iPhone e iPad

Apple ha rilasciato una nuova versione dell'ultimo aggiornamento iOS 17.6.1 per gli utenti iPhone e iPad. Questa nuova versione ha un nuovo numero di build, 21G101, ma attualmente non include alcuna modifica nota. È una versione strana per più di una ragione.

La riedizione è disponibile su tutti i dispositivi iPhone e iPad, ma per alcuni dispositivi è disponibile solo come download via etere

Apple ha lanciato iOS 17.6.1 quasi due settimane fa con “importanti correzioni di bug”.

È raro che un'azienda rilasci nuovamente un aggiornamento software con lo stesso numero. È insolito che una ristampa avvenga così tanto tempo dopo la prima uscita.

A volte Apple scopre un bug o una vulnerabilità grave in una versione del software e rilascia una versione con patch uno o due giorni dopo. Ma la versione originale 17.6.1 ha debuttato il 7 agosto, quindi la nuova versione in arrivo il 19 agosto prende una nuova strada.

Per la maggior parte degli iPhone e iPad, il nuovo aggiornamento iOS 17.6.1 sembra essere stato rilasciato come download over-the-air (OTA) tramite la schermata Aggiornamento software all'interno dell'app Impostazioni.

Tuttavia, non è chiaro se i dispositivi vedranno l'aggiornamento se hanno già installato la versione 17.6.1 originale. È possibile che solo i dispositivi con versione 17.6 o precedente vedranno automaticamente la nuova versione 17.6.1.

Tutti gli iPhone e iPad possono scaricare e installare manualmente la nuova versione 17.6.1 da Centro per sviluppatori AppleAnche se.

Questo insolito modello di rilascio per l'aggiornamento iOS 17.6.1 e il fatto che il numero di build non sia stato portato a 17.6.2, indica che è in corso di implementazione una modifica molto minore.

Questa nuova versione includerà probabilmente una piccola correzione di bug che non interessa necessariamente tutti gli utenti. Tuttavia, non c'è alcuna parola ufficiale da parte di Apple su ciò che questa nuova versione 17.6.1 intende affrontare.

Hai notato cambiamenti dopo l'installazione del nuovo iOS 17.6.1? Raccontacelo nei commenti.