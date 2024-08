Nvidia sta abbandonando i moduli G-Sync dedicati in risposta alla diffusione del FreeSync

Nel 2013, Nvidia ha introdotto una nuova tecnologia chiamata G-Sync per eliminare gli effetti di strappo e balbuzie dello schermo e ridurre il ritardo di input durante i giochi per PC. L'azienda ha ottenuto questo risultato legando la frequenza di aggiornamento dello schermo al frame rate effettivo del gioco a cui stai giocando e una tecnologia simile a frequenza di aggiornamento variabile (VRR) è diventata un pilastro anche dei monitor e dei televisori economici di oggi.

Il problema per Nvidia è che G-Sync non sta guidando gran parte di questa adozione. G-Sync ha tradizionalmente richiesto hardware personalizzato aggiuntivo all'interno dei display, il che aumenta i costi sia per gli utenti che per i produttori di display. Al giorno d'oggi la tecnologia VRR nella maggior parte dei monitor di fascia medio-bassa è solitamente una versione di AMD FreeSync esente da royalty o lo standard simile VESA Adaptive-Sync, che forniscono entrambi le funzionalità più importanti di G-Sync senza la necessità di ulteriori hardware. Nvidia ha in qualche modo riconosciuto che le tecnologie VRR gratuite ed economiche da implementare avevano vinto nel 2019 quando annunciò la categoria di certificazione “G-Sync compatibile” per i display FreeSync. Elenco dei monitor compatibili con G-Sync Ora supera significativamente l'elenco dei monitor G-Sync e G-Sync Ultimate.

Nvidia ha annunciato oggi un cambiamento volto a mantenere G-Sync in vita come tecnologia separata, eliminando al tempo stesso la necessità di costosi hardware aggiuntivi. Dice Sta collaborando con il produttore di chip MediaTek per integrare le funzionalità G-Sync direttamente nei chip G-Sync che MediaTek realizza per i prossimi display. I moduli G-Sync di solito sostituiscono questi chip gradiente, ma… Pannelli completamente separati Con costosi chip FPGA e RAM dedicata.

I nuovi MediaTek Scaler supporteranno le stesse funzionalità dei moduli G-Sync personalizzati esistenti. Nvidia afferma che tre monitor G-Sync con chip MediaTek Scaler verranno rilasciati “entro la fine dell'anno”: l'Asus ROG Swift PG27AQNR, l'Acer Predator XB273U F5 e l'AOC AGON PRO AG276QSG2. Sono display 1440p da 27 pollici con frequenza di aggiornamento massima di 360Hz.

Al momento in cui scrivo, nessuna di queste società ha annunciato i prezzi di questi schermi. Monitor attuale Asus PG27AQN Il nuovo monitor ha un tradizionale modulo G-Sync e una frequenza di aggiornamento di 360 Hz e attualmente viene venduto per circa $ 800, quindi si spera che la nuova versione sarà molto più economica per essere all'altezza dell'affermazione di Nvidia secondo cui il chipset MediaTek ridurrà i costi (o, se lo fa, ridurre i costi, se i produttori di display sono disposti a trasferirli. Questi risparmi vengono trasferiti ai consumatori.

Per la maggior parte delle persone, la maggior parte delle volte, non ci sarà una differenza evidente tra un monitor G-Sync “reale” e uno che utilizza FreeSync o Adaptive-Sync, ma ci sono ancora alcuni vantaggi marginali. I monitor G-Sync supportano tra 1 e la frequenza di aggiornamento massima del monitor, mentre FreeSync e Adaptive-Sync smettono di funzionare sulla maggior parte dei monitor quando il frame rate scende al di sotto di 40 o 48 fps. Tutti i display G-Sync supportano anche la tecnologia “variable overdrive” per aiutare a eliminare l’effetto ghosting dello schermo, mentre i nuovi display MediaTek supporteranno la funzionalità all’avanguardia “G-Sync Pulsar” per ridurre la distorsione.