Partecipando al torneo di tiro a squadre miste ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, la squadra francese ha subito una pesante sconfitta contro l'Italia (0-6). Per i Blues è già finita.

La Francia era appena entrata in classifica quando era già eliminata. Venerdì mattina, i Tricolori hanno perso contro l'Italia negli ottavi di finale del tiro misto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e il minimo che si possa dire è che il risultato è stato chiaro dato che i locali hanno perso 6-0. Il risultato può sembrare duro, ma a un esame più attento il risultato di questa opposizione si riduce a un dettaglio imperdonabile nella sparatoria. Le due giovani donne, Lisa Barbelin (classe 2000) e Baptiste Ades (classe 2004), attori francesi, hanno fatto del loro meglio, ma l'esperienza di Chiara Ribaliati e Mauro Nespoli ha parlato a loro favore.

Il secondo gruppo ha fallito

A Invalides i due francesi hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione, ma hanno fallito in piccolissimi dettagli. Tuttavia, la decisione non ha avuto molta importanza. Nel primo set Lisa Barbelin e Baptiste Ades hanno mancato di poco l'obiettivo per un punto per l'Italia (37-38) mentre la francese ha segnato 10 punti. Ma soprattutto nel secondo gruppo, i tricolori possono provare rimorso. (36-39). Perché quando Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli hanno messo per tre volte una freccia nel cuore della porta, con l'ultima freccia arrivata che vale 9 punti, gli azzurri hanno segnato 10 punti due volte grazie all'arciere tricolore, all'inizio e alla fine della partita. il giro. Ma soprattutto ci sono due titoli meno buoni (8 punti), il titolo Lisa Barbelin. Poi i locali hanno perso il terzo set allo stesso modo del primo, per un semplice punto (35-36).