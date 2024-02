L'undicesimo dell'Italia ai Mondiali del 2006

È stato votato miglior portiere della competizione e, statisticamente, il portiere italiano respingerà il 93% dei tiri avversari durante la competizione. Mostruoso, Gigi è immenso.

È stato espulso contro l'Austria all'ottavo per un brutto contrasto, ha saltato i quarti di finale e ha pareggiato in finale con un colpo di casco contro la squadra francese. Il resto lo sa tutto il mondo: riceve una testata da Zinedine Zidane. Materazzi ha vissuto un film nell'estate del 2006.

Le prestazioni del giocatore del Palermo sono più che soddisfacenti ma un ricordo resta indelebile pensando a questo giocatore: il suo gol negli ultimissimi minuti nella semifinale contro la Germania su passaggio incredibile di Andrea Pirlo, il tutto commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi avanti Cielo Italia. Magia.

Durante un’intervista di qualche anno fa, il Maestro italiano disse: “Non sento la pressione, non ci penso. Il 9 luglio 2006 ho passato il pomeriggio a Berlino a fare un pisolino e a giocare alla Playstation. La sera sono uscito e ho vinto il Mondiale”. Il nativo di Flero sarà un giocatore indiscutibile in questo girone, in particolare con questo fantastico passaggio per Grosso nella semifinale contro la Germania.

Giocatore ombra, Perrotta verrà spesso schierato sulla sinistra da Marcello Lippi, posizione insolita per lui. Ma ha sempre risposto, motivo per cui ha iniziato sistematicamente.

Per quanto riguarda il gol di Fabio Grosso, i commentatori di Cielo Italia restano indimenticabili nel momento del gol:”Francescooooooooo Totti Totti Totti Totti Totti Totti Totti“. Emozioni assicurate.

Sfortunatamente per lui, ma senza conseguenze, segnò un gol contro Barthez nella finale contro la Francia, gol però rifiutato. Non importa, “SIAMO CAMPIONI DEL MONDO” (“siamo campioni del mondo”) e questa è la cosa più importante per l'Italia. Una ferita profonda per la Nazionale francese e i suoi tifosi.