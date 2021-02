Il programma dell’apertura dei Mondiali di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo

Clément Noël aveva passato “attraverso” i suoi Mondiali nel 2019, settimo comunque dopo un primo turno flaccido. Arriva quest’anno più discreto ma ha appena vinto a Chamonix e, in una gara pulita, rimane uno (se non il) dei più veloci. Ma come sempre nello slalom c’è gente al cancello: gli austriaci Marco Schwartz e Manuel Feller, i norvegesi Sebastian Foss-Solevaag e Henrik Kristoffersen che si è rassicurato (un po ‘) a Chamonix, il tedesco Linus Strasser, lo svizzero, Ramon Zenhäusern in testa, anche gli esterni sono sempre pronti a cogliere l’occasione. Ci credono Alexis Pinturault (4 ° in Are), Victor Muffat-Jeandet o Jean-Baptiste Grange, che l’ha già fatto nel 2015.