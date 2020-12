Il numero dei contagi in Italia continua a crescere

Come annunciato dal Ministero della Salute, sono state segnalate 574 nuove infezioni entro 24 ore – dopo le 523 del giorno prima. Tre persone sono morte da giovedì a venerdì dopo essere state infettate da SARS-CoV-2, sei il giorno prima.

35.234 persone sono morte con oa causa del coronavirus in Italia dallo scoppio della pandemia il 20 febbraio. Il numero di persone ancora attivamente infettate è stato 14.249, mentre il numero di pazienti Covid 19 trattati in ospedale è passato da 786 a 771. Venerdì c’erano ancora 56 pazienti nel reparto di terapia intensiva. 13.422 persone erano in quarantena domestica. Il numero di persone infettate dalla corona ufficialmente recuperata è salito a 203.326.

Una morte in Lombardia

Nella regione Lombardia, centro dell’epidemia di Corona in Italia, venerdì si è verificato un decesso. Il numero dei decessi è salito a 16.836. Le autorità hanno contato 97 nuovi contagiati, il giorno prima erano 74. Il numero dei pazienti Covid-19 negli ospedali lombardi era 153. Erano dodici. pazienti in reparti di terapia intensiva in Lombardia.

In Italia, viaggiatori e vacanzieri di ritorno da Croazia, Grecia, Malta e Spagna devono essere sottoposti a test per il virus corona da giovedì. Le regole si applicano fino al 7 settembre in tutte le regioni. Negli ultimi tempi sono stati molti i casi di corona positiva tra gli italiani di ritorno dalle vacanze nei rispettivi paesi.

Ci sono anche controlli al confine con la Carinzia

Come lo stato del Tirolo, l’autorità distrettuale di Villach-Land ha annunciato giovedì ispezioni ai posti di frontiera dalla Carinzia all’Italia. Come riportato dalla stampa di stato, i controlli alle frontiere sono iniziati a casaccio. I controlli vengono effettuati in collaborazione tra l’autorità distrettuale di Villach-Land e la polizia.

