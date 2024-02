Piazz'Aroma: l'Italia nei vostri piatti! | m2A la rivista

Gastronomia italiana a Lutterbach

Sabine e Massimo Passaseo, una coppia di Wittelsheim, hanno aperto una boutique di prodotti italiani chiamata “Piazz’Aroma”. Il negozio si trova a Lutterbach, nel cuore di La città della casa e del benessere. I clienti scoprono numerose specialità culinarie italiane, in un'atmosfera calda e familiare.

“Piazz’Aroma significa il luogo degli aromi”

specifica Massimo. Egli persegue: “È un gioco di parole con Piazza Roma, che significa piazza di Roma. In effetti, la nostra attività esiste da oltre 7 anni. Inizialmente ci trovavamo a Belfort e volevamo trasferirci l'Agglomerato espandersi ed essere vicini alla nostra città di residenza, Wittelsheim. »

Specialità locali

“Piazz'Aroma” presenta una gamma diversificata e variegata di prodotti italiani, provenienti da diverse regioni del Paese, realizzati da produttori locali. Il negozio dispone di un reparto di salumeria composto da pasta secca napoletana, torte salate e dolci, tapenades, torroni, creme spalmabili artigianali, chicchi di caffè, ecc.

“Vendiamo anche olio d'oliva, fatto a mano in Puglia, una regione del sud Italia”

spiega Massimo. Sul fronte del fresco i clienti trovano salumi, prevalentemente piemontesi, calabresi e lombardi, come il prosciutto di Parma stagionato 20 mesi. Durante questa stagione invernale vengono offerti anche diversi tipi di formaggio, in particolare per la raclette. Inoltre, nel negozio sono vendute più di 600 referenze di birre, vini e liquori italiani (l'abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione).

Piatti tipici italiani

Ogni giorno di apertura Sabine e Massimo preparano deliziosi pasti da asporto. Piadine (una sorta di frittella italiana generalmente farcita con salumi, pomodori, insalata e mozzarella), focaccia (pane italiano con olio d'oliva), pizza, lasagne, pasta, tiramisù, panacotta… La scelta è ampia!

“Cuciniamo davanti ai clienti con prodotti freschi e di stagione”

specifica Massimo. Aggiunge : ” Il nostro menu catering si rinnova quattro volte all'anno, a seconda della stagionalità e si adatta a tutti i tipi di eventi privati ​​e professionali: matrimoni, pranzi con amici o familiari, battesimi, comunioni, team building… Inoltre, organizziamo regolarmente serate di degustazione per clienti abituali e nuovi. Sono momenti conviviali molto apprezzati. » Venite anche voi a scoprire “Piazz’Aroma” a Lutterbach!