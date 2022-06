Il governatore della Banca d’Italia potrebbe affrettare la partenza – stampa, Tg corporate

ROMA, 28 giu. (Reuters) – Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco potrebbe lasciare l’incarico già da ottobre, un anno prima della fine del suo mandato, per consentire all’attuale governo di scegliere il suo successore prima delle elezioni legislative previste per il prossimo anno, il Il quotidiano Il Foglio ha riportato martedì.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, lui stesso ex Presidente della Banca Centrale Europea, potrebbe così nominare un profilo di alto livello come Fabio Panetta, che attualmente siede nel Comitato Esecutivo della BCE, aggiunge l’articolo, citando questo chi si presenta come fonti influenti.

Questa iniziativa rientrerebbe in una “operazione chiavistelli” tesa secondo Il Foglio a “mettere in campo quanti più chiavistelli utili possibili nei meccanismi del Paese” per evitare che i partiti populisti influenzino nomine come quella del governatore della banca centrale nazionale.

In questo progetto ci sarebbero anche le nomine a capo dell’amministrazione fiscale e di società pubbliche come il gruppo petrolifero Eni, Enel, primo produttore elettrico del Paese, o lo specialista della difesa Leonardo.

Il mandato di Ignazio Visco, che dal 2011 dirige la Banca d’Italia, dura in linea di principio fino a ottobre 2023.

La Banca d’Italia non è stata immediatamente disponibile a commentare tali informazioni. (Report Stefano Bernabei, versione francese Marc Angrand, a cura di Sophie Louet)