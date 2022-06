fallito in OL, Emerson torna in Italia?

Di ritorno dal prestito al Chelsea, Emerson non dovrebbe fare le ossa a Londra. L’ex OL farebbe piacere al suo ex allenatore Maurizio Sarri e alla Lazio.

Doveva essere un affare vantaggioso per tutti, alla fine è stato una delusione, per non dire un flop. Alla ricerca di un rinforzo difensivo sinistro, ilOL aveva annusato il tiro giusto trovando un terreno comune con chelsea per il prestito diEmerson. Fresco campione d’Europa con l’Italia, la squadra sapeva che il tempo di gioco concesso da Thomas Tuchel non sarebbe stato all’altezza delle sue aspettative. L’arrivo di Emerson è stato quindi accolto positivamente nella capitale della Gallia ma lo spettacolo non c’è stato. Con solo due assist e prestazioni neutre, l’italiano ha anche visto Henrique dargli un vantaggio a fine stagione.

Ai bei ricordi di Sarri

Dirigersi altrove sapendo che la sua avventura al Lione si è conclusa con l’assenza della Coppa dei Campioni, Emerson è quindi tornato al Chelsea ma non dovrebbe rimanere lì. Ancora escluso dalla concorrenza ai Blues, il 27enne terzino sinistro potrebbe tornare in Italia. Ex allenatore degli italiani a Londra, Maurizio Sarri sarebbe sempre stato sotto l’incantesimo del suo connazionale. L’allenatore del Lazio Roma spingerebbe quindi per il trasferimento dell’ex Roma secondo le informazioni del Corriere dello Sport. Una prima offerta potrebbe essere inoltrata ai Blues secondo la pubblicazione locale. A Lione, presto la pagina di Emerson sarà completamente voltata poiché il club del Lione dovrebbe firmare nei prossimi giorni Tyrell Malaciada Feyenoord.