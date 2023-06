Remiremont – Settimana italiana alla residenza Léon Werth – Remiremontvallées.com

L’animazione è un momento importante per i residenti e durante tutto l’anno vengono svolte attività in collaborazione con associazioni di volontariato, scuole, altre case di cura.

Anche quest’anno, per dare ancora più piacere e gioia ai residenti, gli animatori hanno organizzato una settimana sul tema dell’Italia.

Lunedì: conferenza slideshow su Venezia condotta da Eric Marchal.

Martedì: Sfilata dei costumi del Carnevale Veneziano.

Venerdì: aria d’opera eseguita da Stéphane Therel.

Sabato: concerto del Club des Mandolines de Remiremont.

Durante tutta la settimana, i residenti hanno assaggiato le specialità italiane preparate o dalla cucina centrale del centro ospedaliero o dagli animatori e dai residenti.

Lunedì: zuppa di pomodoro.

Martedì: brioche alla frutta candita.

Pasto italiano del giovedì (antipasto di focaccia, insalata di pomodoro mozzarella, lasagne e tiramisù).

Venerdì: torta napoletana.

Sabato: aperitivo intorno ai formaggi italiani, minestrone e panna cotta per dessert e per concludere questa settimana con una nota gourmet: gelato italiano.

Questa è stata una settimana molto apprezzata dai residenti e dalle famiglie che hanno potuto partecipare anche a tutti questi eventi.

Senza dimenticare lo staff per il loro aiuto in questi pochi giorni e per la loro partecipazione alla decorazione dello stabilimento con i colori dell’Italia.

Condividi questo articolo sulla rete di tua scelta:

WordPress: amo caricamento…

Oggetti simili