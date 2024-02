I 5 migliori ristoranti italiani a Lille

@bigmammagroup

La gastronomia italiana, i suoi antipasti, le sue gustose pizze, la sua pasta… Mamma Mia, è una delle cose migliori della terra! A Lille Secret, la gastronomia italiana è sacra. Ecco perché oggi sveliamo il nostro top dei migliori ristoranti italiani a Lilla.

I migliori ristoranti italiani a Lille

Ispirato da la cucina di mamma, questo ristorante italiano di lusso è uno dei nostri preferiti. A casa di Il Bastione, è il fatto a mano che ha la precedenza! Appartenente a la Bottega, questo ristorante ha un menu molto completo con le migliori prelibatezze d'Italia. Lì troviamo delizioso Lasagnadelle pasta frescadelle Pizzadelle ravioli ma anche l'essenziale polpette di pomodoro. Per gli amanti del buon risotto, Il Bastione ne prepara di deliziosi con prodotti freschi a seconda dell'arrivo del giorno. Per quanto riguarda i dolci, vi consigliamo vivamente di assaggiare i Tiramisù o al tortino al limone !

📍1 boulevard Vauband, Lille

È uno degli indirizzi preferiti dagli abitanti di Lille. Apprezziamo La Fossetta per la sua atmosfera calda e i suoi piatti generosi e deliziosi. Questo indirizzo propone ricette autentiche dai sapori ineguagliabili. Ci innamoriamo del spaghetti all'arrabiata con una salsa piccante e gustosa proprio come piacciono a noi! Ma anche per pizze gourmet e farcite. Piccolo consiglio, prenota il tuo tavolo !

📍15 rue des Fossés

Questo indirizzo faceva già parte del nostro top 5 delle migliori pizzerie di Lille, ma è impossibile non infilarlo qui. Indirizzo emblematico a Lille, La Bellezza ha un ambiente splendidamente decorato che ti porterà direttamente in Italia. Nel menu, piatti popolare e generoso sulla base dei prodotti di stagione. Pasta al pesto, spaghetti alle vongole, pasta al tartufo O Pizza napoletana, ci piace! Fidatevi di noi, apprezzerete questa cucina familiare e la sua atmosfera da “allegra bordello napoletano”!

📍126 rue Esquermoise

Situato nel cuore di Lille, questo ristorante riunisce tutta la cultura italiana nel nostro piatto. Per 30 anni, il Bella Italia offre cucina qualitativo e autentico. Pasta alla carbonara e pancetta, Lasagne alla bolognese, Saltimbocca O Pizza Margherita, tutto è una delizia! Questo ristorante ci affascina con la sua semplicità, i suoi divanetti rossi e le sue tovaglie a quadretti. Indirizzo preferito delle celebrità di passaggio a Lille, il Bella Italia è una vera istituzione.

📍25 rue des Fossés

Questo indirizzo è un vero e proprio viaggio gastronomico attraverso l'Italia! Bacio Divino propone ricette dalla Lombardia alla Sicilia, passando per Umbria e Toscana. È il posto ideale per trovare il sapori tipici locali ma anche da scoprire piatti più contemporanei che ti darà uno spaccato della cucina italiana attuale. Se siete curiosi potrete soccombere alle ricette meno conosciute ma autenticamente italiane. Consigliamo vivamente il Tortelloni al GamberiIL fagottini al tartufo nero o anche il risotto ai funhi porcini e foie gras saltato in padella.

📍107 rue Saint André

