Google si scusa per le sue richieste nei confronti degli influencer Pixel

La relazione tra aziende tecnologiche e influencer può essere ambigua. Un recente post su Threads mostrava parte di un modulo di iscrizione per ricevere dispositivi Pixel per influencer e YouTuber, in cui si afferma che i partecipanti devono offrire dispositivi Google “piuttosto che dispositivi mobili concorrenti” altrimenti “dovremo interrompere il rapporto tra i marchio e il creatore.

Innanzitutto, gli editori di Engadget non si sono resi conto di questo fatto quando si sono iscritti per ricevere campioni di revisione di quattro (sì, quattro) nuovi telefoni Pixel. Si scopre che questo era per il programma Team Pixel, che Google ha creato per connettersi con i creatori e inviare loro dispositivi.

Google ha risposto: “L'obiettivo di #TeamPixel è mettere i dispositivi Pixel nelle mani dei creatori di contenuti, non della stampa e dei revisori tecnici. Abbiamo mancato il bersaglio con questo nuovo linguaggio apparso ieri nel modulo #TeamPixel ed è stato rimosso .”

Non è ancora chiaro se i membri del team Pixel abbiano ricevuto un nuovo accordo, ma le richieste saranno ancora in vigore, semplicemente non integrate in un modulo o contratto di Google? L'azienda sta inviando dispositivi in ​​modo che i creatori possano provare (e parlare) della serie Pixel 9: in caso contrario, Google potrebbe non aver capito il punto.

Fall Guys è disponibile per la prima volta anche su smartphone.

Giochi epici

Infine, Epic ha portato con successo l'Epic Games Store sui dispositivi mobili. L'App Store è ora disponibile su iOS nell'UE (dopo che il blocco ha richiesto ad Apple di consentire app store di terze parti su iPhone e iPad) e su Android in tutto il mondo. Di conseguenza, fortnite L'app è di nuovo disponibile su iOS senza la necessità di noiose soluzioni alternative. Il negozio offre Uomini d'autunno Il gioco è disponibile per la prima volta su iOS e Android, con una parità quasi totale con le versioni console e PC, ad eccezione del level builder.

e trasmesso la sera dell'inaugurazione.

Gamescom è la grande fiera annuale dei giochi tedesca. Quest'anno, Microsoft ha annunciato una grande presenza di Xbox durante l'evento. Il primo è il live streaming della serata di apertura, che inizierà il 20 agosto alle 14:00 EST. Sebbene questa trasmissione non sia incentrata su Xbox, ci aspettiamo alcune notizie correlate durante il keynote. Sarà disponibile tramite Gamescom Pagina YouTubePoi ci sono tre flussi Xbox, ciascuno incentrato su un diverso set di giochi.

