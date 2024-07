Borse di studio presidenziali presso la Prairie View A&M University per studenti del Texas

Le borse di studio presidenziali della Prairie View A&M University hanno una serie unica di borse di studio che aiuteranno a pagare le tasse scolastiche.

Quando scade la scadenza per la presentazione della domanda:

Le domande vengono accettate in base all'ordine di arrivo fino all'esaurimento dei fondi. Assicurati che la domanda di borsa di studio generale sia completata e che il modulo FAFSA sia archiviato prima della scadenza specificata.

Parlami del premio:

Il programma di borse di studio presidenziali supporta gli studenti attuali e futuri nella copertura delle loro spese educative. Queste borse di studio prendono il nome da figure importanti della storia dell'università, onorando il loro contributo alla Prairie View A&M University e alla comunità.

Borse di studio presidenziali specifiche:

Borsa di studio LC Anderson Eleggibilità: Residente in Texas, classificato come matricola, iscritto a tempo pieno (minimo 12 ore di credito), GPA di 2,5 o superiore, ha dimostrato necessità finanziarie come determinato dalla FAFSA.

Valore del premio: Fino a $ 2.000 USD per un anno accademico. Borsa di studio Edward L. Taglio nero Eleggibilità: Residente in Texas, classificato al secondo anno (30-59 crediti), iscritto a tempo pieno (minimo 12 crediti), GPA di 2,5 o superiore, ha dimostrato necessità finanziarie come determinato dalla FAFSA.

Valore del premio: Fino a $ 2.000 USD per un anno accademico. Borsa di studio JG Osborne Eleggibilità: Residente in Texas, classificato come studente del terzo anno (60-89 crediti), iscritto a tempo pieno (minimo 12 crediti), GPA di 2,5 o superiore, ha dimostrato necessità finanziarie come determinato dalla FAFSA.

Valore del premio: Fino a $ 2.000 USD per un anno accademico. Borsa di studio Alvin I. Thomas Eleggibilità: Residente in Texas, classificato come studente senior (90 crediti o più), iscritto a tempo pieno (minimo 12 crediti), GPA di 2,5 o superiore, ha dimostrato necessità finanziarie come determinato dalla FAFSA.

Valore del premio: Fino a $ 1.000 USD per un anno accademico. Borsa di studio per laureati WR Banks Eleggibilità: Residente in Texas, classificato come studente laureato, GPA e GPA semestrale di 3.0 o superiore, completa almeno la metà del carico del corso (minimo 6 ore di credito per semestre), dimostra necessità finanziaria come determinato dalla FAFSA.

Valore del premio: Fino a $ 3.000 USD per un anno accademico.

Quali campi sono idonei:

Si applica a tutte le aree di studio della Prairie View A&M University.

Lui scrive:

Contributo economico per le spese scolastiche.

Chi può richiedere le borse di studio presidenziali della Prairie View A&M University:

Residenti in Texas che sono studenti potenziali o attuali presso la Prairie View A&M University e che soddisfano specifiche classificazioni accademiche.

Come vengono selezionati i candidati:

I premi si basano sul completamento e sulla presentazione della domanda di borsa di studio generale, di un modulo FAFSA approvato per determinare il fabbisogno finanziario e la disponibilità di fondi. La selezione viene effettuata in base all'ordine di arrivo.

Quali paesi sono ammissibili:

Residenti nel Texas.

Dove verrà assegnato il premio:

Prairie View A&M University.

Quanti premi:

non definito.

Qual è il vantaggio del premio:

Gli importi delle borse di studio vanno da $ 1.000 a $ 3.000 per anno accademico, a seconda della borsa di studio specifica.

Per quanto tempo è valido il premio?

Un anno accademico (rinnovabile in base all'idoneità continua e ai finanziamenti disponibili).

Come applicare:

Completa e invia la domanda di borsa di studio generale e assicurati di avere in archivio il modulo FAFSA approvato.

Visita la pagina web del premio per i dettagli: Borse di studio per la Prairie View A&M University