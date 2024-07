Il 13° Convegno Scientifico del Mara Day

Ha continuato a scrivere 27 luglio 2024 . Inserito in Ambiente e risorse naturali

13sìConvegno Scientifico Mara Dei

14TH Settembre 2024

(Narok, Kenia)

Invito a presentare abstract

introduzione

La Lake Victoria Basin Commission (LVBC) in collaborazione con l'Università Masai Mara è lieta di invitare la presentazione di documenti di ricerca, poster e mostre alla sua 13a conferenza scientifica del Mara Day di un giorno sul tema “Andare avanti insieme: conservare l’ecosistema del bacino del Mara per la biodiversità sostenibile e la resilienza climaticaLa conferenza si terrà virtualmente presso l'Università Masai Mara il 14 settembre 2024. La conferenza è aperta a tutti i ricercatori, studenti, funzionari governativi degli stati membri della Commissione dell'Africa orientale (Kenya, Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi, Repubblica Democratica del Congo e Somalia) e ricercatori internazionali che conducono ricerche nell'ecosistema del bacino del Mara e che desiderano affrontare le questioni relative al bacino del Lago Vittoria con un approccio multidisciplinare. Il simposio si concentrerà su quattro argomenti principali, ma qualsiasi altro argomento sarà preso in considerazione se appropriato. Per ogni argomento, diamo il benvenuto ad argomenti delle scienze naturali e sociali.





Argomenti scientifici

Argomento della conferenza

Andare avanti insieme: conservare l’ecosistema del bacino del Mara per la biodiversità sostenibile e la resilienza climatica

Sottoargomenti

Conservazione ambientale e resilienza climatica nell'ecosistema del bacino di Mara Gestione delle risorse naturali per uno sviluppo sociale ed economico globale nell’ecosistema del bacino di Mara Giustizia giuridica, uguaglianza di genere e quadro di governance per la cooperazione transfrontaliera come fattore abilitante per la conservazione sostenibile dell’ecosistema del bacino del Mara Conoscenza, innovazione e tecnologia nella conservazione del bacino di Mara

Presentazione/registrazione del convegno

Si prega di compilare il modulo di domanda: https://forms.gle/NUpW8GB4wG1xNDSH6

Riceverai un'e-mail di conferma una volta inviato l'ordine.

Linee guida astratte

Tutti gli abstract inviati devono essere scritti nel seguente ordine in un documento Word o docx con il nome: Numero sottoargomento _ Paese _ Istituzione _ Nome _ Secondo nome Esempio 3_ Uganda _ Makerere University _ Otieno _ Mboya OR 1_ Tanzania _ Dodoma University _ Monica _ Janet;

Titolo della presentazione Nome dell'autore/i Affiliazione degli autori, ad esempio dipartimenti, organizzazione, indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero ORCiD (se disponibile) Viene affrontata la questione degli obiettivi di sviluppo sostenibile Corpo astratto

Assicurati che i tuoi abstract contengano: titolo introduttivo, breve riassunto della sfida affrontata, motivazione principale dello studio, metodi utilizzati, risultati principali e soluzioni dello studio rilevanti per combattere le sfide globali. Ricordati di menzionare il sottoargomento e i programmi nazionali e globali trattati nel riepilogo. L'uso di numeri e citazioni negli abstract è fortemente sconsigliato.

Parole chiave (4 – 6 parole chiave che possono essere utilizzate per indicizzare il tuo studio)

Appuntamenti chiave

Termine ultimo per la presentazione 15 T H Agosto 2024

Avviso di iscrizioni accettate 20 T H Agosto 2024

Termine ultimo per la presentazione dei documenti completi 25 T H Agosto 2024

Avviso sul programma 30TH Agosto 2024

registrazione

La registrazione è gratuita ma obbligatoria per tutti i candidati.

Presentazioni

Il comitato organizzatore selezionerà le presentazioni orali e poster, ciascuna delle quali avrà una durata massima di 30 minuti (comprese domande e risposte). Le specifiche e le linee guida del poster verranno fornite insieme alle lettere di accettazione dopo la revisione degli abstract inviati. Saranno consentite presentazioni di gruppo ma, come le altre presentazioni individuali, saranno limitate a un massimo di 30 minuti per presentazione. Ci saranno inoltre 4 keynote sessions per ciascuna delle 4 aree tematiche. Il comitato selezionerà inoltre le mostre sull'innovazione che verranno esposte parallelamente ad altre presentazioni. Anche i partecipanti che desiderano fornire un pubblico e contribuire al lavoro degli altri senza presentare una presentazione sono benvenuti, ma devono registrarsi. Le lettere di invito verranno fornite dopo la registrazione e l'accettazione del paper. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di presentazione/partecipazione al termine della conferenza. Mentre gli abstract saranno pubblicati come libro della conferenza per gli abstract e atti della conferenza per i documenti completi presentati, stiamo cercando opportunità per pubblicare i risultati della conferenza su riviste pertinenti sottoposte a revisione paritaria o brevettare con organismi di proprietà intellettuale nazionali e globali.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web: www.mmarau.ac.ke E www.lvbcom.org.

Si prega di contattare tramite e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per visualizzarlo. E cc Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per visualizzarlo. Oppure chiama/WhatsApp: +254705350166 (Bakari) e +254740173042 (Theonisity) per ulteriori chiarimenti.

Tag: LVBC, #MaraDay