Microsoft porterà Age of Empires sui telefoni cellulari a ottobre

Age of Empires Mobile è in sviluppo da molto tempo, ma secondo Microsoft il gioco è quasi pronto per il debutto È stato annunciato Questa settimana, TiMi Studios e World's Edge hanno confermato che Age of Empires Mobile sarà rilasciato in tutto il mondo il 17 ottobre.

Tuttavia, “globale” in realtà non significa tutti i paesi del mondo. Affatto. Ovviamente, dovremmo aspettarci un altro annuncio per saperne di più sui “Paesi e regioni disponibili”. Questo è un peccato, ma non inaspettato considerando come funzionano gli app store al giorno d'oggi.

Il lato positivo è che se sei un fan dei giochi di strategia e non ti dispiace giocare sul tuo smartphone, sarai felice di sapere che Age of Empires Mobile è stato progettato da zero per il gioco mobile e sui social media.

Inoltre, il gioco include una serie di funzionalità di gioco molto interessanti come modalità multiple per giocatore singolo, campi di battaglia coinvolgenti, terreno realistico e interattivo, nonché condizioni meteorologiche e l'opzione di gestire più truppe utilizzando il microcontrollo in tempo reale.

Fondamentalmente, i giocatori potranno scegliere tra una varietà di personaggi storici più famosi del mondo per guidare i propri eserciti. Al momento del lancio, Age of Empires Mobile includerà dozzine di comandanti come Barbarossa, Dario il Grande, Hammurabi, Dark Horse e Leonida I. Ognuna di queste leggendarie figure storiche ha talenti individuali unici e sinergie tra loro.

Chi è interessato può Pre-registrati tramite il sito ufficiale del giocoGli sviluppatori offrono anche ottimi bonus a seconda del numero di giocatori che si pre-registrano. Finora, sembra che oltre un milione di giocatori si siano preregistrati per Age of Empires Mobile, il che è un'impresa impressionante.

Con l'annuncio della data di lancio, è probabile che i premi vengano sbloccati per i 2 e 3 milioni di giocatori preregistrati fino al 17 ottobre. Ciò significa che un nuovo eroe, Cleopatra VII, sarà disponibile per i giocatori, insieme a una cornice speciale.