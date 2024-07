Il progetto April Express, un sistema ferroviario per pendolari ad alta velocità volto a collegare l’intero continente africano, è una risposta diretta alla visione dell’Agenda 2063. L’inizio della costruzione è previsto nel 2020. 2024 In più sedi in diversi paesi. Avrilways sta sviluppando Avril Express, un sistema ferroviario passeggeri ad alta velocità basato sulla tecnologia della levitazione magnetica (maglev), per collegare l'intero continente africano, dal Sud Africa al Marocco alla Nigeria all'Egitto passando per paesi intermedi come Botswana, Namibia, Angola, Zambia e dalla Repubblica Democratica del Congo al… Kenya, e di nuovo in Sud Africa attraverso la Tanzania, il Malawi, lo Zimbabwe, il Malawi, il Mozambico, lo Swaziland e il Lesotho. Ciò consentirà un trasporto efficiente e conveniente in tutto il continente.

L’Agenda 2063 riconosce chiaramente l’importanza dello sviluppo ferroviario come chiave per accelerare la crescita e lo sviluppo in Africa. Il trasporto ferroviario è inoltre efficiente dal punto di vista energetico e comporta una riduzione delle emissioni di gas serra. Sulle lunghe distanze, i treni sono molto convenienti poiché consumano meno carburante per tonnellata-chilometro rispetto ai camion stradali.

La prima fase, che collegherà la città di Cape Town in Sud Africa a Casablanca in Marocco attraverso Namibia, Angola, Zambia, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria e Senegal, dovrebbe entrare in funzione nel 2033.

Si prevede che, una volta completato, il treno Avril Express, il cui costo stimato è di circa 90 miliardi di dollari, diventerà il più grande progetto di sviluppo per l’ecosistema industriale avanzato in Africa.

Capacità del progetto di aprile

Quando saranno pienamente operativi, i sistemi ferroviari Afrail Express avranno la capacità di trasportare più di 600 milioni di passeggeri paganti e 500 milioni di pacchi ogni settimana tra città e paesi dell’Africa sub-sahariana, rendendo i viaggi più veloci, più sicuri e più convenienti. Rachel Long di Afrailways ha sottolineato nella strategia aziendale che con l'Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA) destinata ad accelerare il commercio intra-africano e rafforzare la posizione commerciale dell'Africa, Afrail Express intende aiutare l'Africa a soddisfare l'Agenda 2063. Afrail Express è alla ricerca di un partner rispettabile La società di ingegneria, fornitura e costruzione sarà l'appaltatore dell'infrastruttura principale di Afrail Express. Questo per garantire che il progetto funzioni senza intoppi e sia in grado di rispettare le scadenze previste.

Istituzione di sistemi ferroviari rapidi Aprile

Si prevede che il progetto April Express e il suo funzionamento creeranno più di 50 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti in tutta l’Africa, con il potenziale di contribuire con più di 5 trilioni di dollari al PIL africano. Si prevede che il progetto fornirà assistenza a molte economie che hanno dovuto affrontare difficoltà durante la pandemia globale di Covid-19.

La prima fase del treno passeggeri ad alta velocità Afrail Express, alimentato dalla levitazione magnetica, collegherà Johannesburg a Gos, Lagos al Cairo e Il Cairo a Johannesburg attraverso i paesi intermedi. Afrail Express è un'iniziativa di sviluppo pionieristica tra Afrailways in Svizzera e… Grotta Svizzera Industrie in Namibia. Avril Express ha espresso il suo impegno a rendere l'Africa più sicura, più veloce e più conveniente, un passeggero alla volta.

Gli ultimi anni hanno visto importanti sviluppi anche nel campo delle ferrovie a livello nazionale, ad esempio la costruzione della linea ferroviaria Lagos-Kano in Nigeria, la rete ferroviaria ad alta velocità in Egitto, il sistema di trasporto leggero Metro Express a Mauritius, e la rete ferroviaria nello Zambia. Un nuovo treno elettrico collega Dar es Salaam e Dodoma in Tanzania.

