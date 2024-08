Un tempo un unico oceano di magma copriva la luna

Il 23 agosto 2023, la missione indiana Chandrayaan-3 ha segnato un importante passo avanti nella nostra comprensione della Luna con la scoperta di dati a sostegno dell’idea che un antico oceano di roccia fusa un tempo copriva il nostro satellite naturale.

Oceano di magma lunare: un'ipotesi rafforzata

La missione indiana Chandrayaan-3 fece impressione un anno fa Atterrando al polo sud della luna, Un'area che le precedenti spedizioni non avevano mai esplorato prima. Il lander Vikram ha poi lanciato il suo rover Pragyan. Analizzando questo terreno lunare con i loro strumenti, i ricercatori sono stati quindi in grado di accedere a formazioni geologiche che non erano state studiate attentamente prima.

Le prime misurazioni di Pragyan, in particolare, hanno rivelato che il suolo lunare (o regolite) attorno al lander era principalmente suolo lunare (o regolite). Realizzato in anortosite ferrosaÈ una roccia bianca che costituisce gran parte della crosta lunare. Questa scoperta ha permesso agli scienziati di confrontare la composizione chimica della regolite antartica con i campioni raccolti durante le missioni Apollo 16 e Luna 20, rivelando grandi somiglianze nonostante le grandi distanze geografiche tra i siti di campionamento.

La somiglianza chimica tra i campioni raccolti da Chandrayaan-3, Apollo 16 e Luna-20 supporta notevolmente l'idea di… Oceano di magma primordiale Che avrebbe ricoperto la luna all'inizio della sua storia. Secondo questa ipotesi, la Luna si è formata circa 4,5 miliardi di anni fa dopo la collisione di un pianeta delle dimensioni di Marte con la Terra. I detriti di questa collisione presumibilmente si unirono per formare la Luna, che sarebbe stata ricoperta da un oceano di magma fuso per decine o centinaia di milioni di anni. Quando questo oceano di magma si raffreddò, cristalli di minerali come l'anortite si formarono e galleggiarono in superficie, formando la crosta lunare.

Storia complessa

Le misurazioni forniscono anche informazioni importanti per comprendere la composizione e l’evoluzione della crosta lunare. Analizzando la composizione chimica della regolite, gli scienziati hanno già notato notevoli differenze rispetto alle aspettative basate sui modelli tradizionali della primitiva crosta lunare.

Tradizionalmente, i modelli presupponevano che la corteccia fosse… È costituito principalmente da corteccia primitivaSi è formato a seguito della cristallizzazione del magma in un oceano di roccia fusa che ricopriva la Luna nei suoi primi giorni. Questa era la crosta Relativamente omogeneo Con strati formati separando i minerali in base alla loro densità mentre il magma si raffredda.

Tuttavia, le analisi rivelano che la regolite contiene livelli di magnesio più elevati del previsto. Questa osservazione è importante perché indica che il materiale sulla superficie della Luna non è costituito semplicemente dalla crosta primitiva formatasi immediatamente dopo la formazione della Luna. Sembra invece che fosse il materiale crostale originale Mescolato con materiali Proveniente dagli strati di base tramite After Effects. In altre parole, gli eventi geologici successivi alla formazione della crosta ne hanno modificato la composizione.

Questa scoperta arricchisce quindi la nostra comprensione dell’evoluzione geologica della Luna. Invece di una crosta lunare uniforme formata attraverso semplici processi magmatici, i risultati di Chandrayaan-3 suggeriscono che la crosta si è formata attraverso una serie di processi dinamici, inclusi impatti ripetuti che hanno mescolato diversi tipi di materiali. Ciò suggerisce che la crosta lunare sia un complesso mosaico di materiali che ha subito nel tempo vari processi di lavorazione e miscelazione.

I dettagli dello studio sono pubblicati in natura.