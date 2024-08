Un enorme teschio e ossa di mastodonte sono stati scoperti in Iowa

Una straordinaria scoperta paleontologica è avvenuta recentemente in Iowa. Un teschio di mastodonte di 13.600 anni fa è stato scoperto in un ruscello nella contea di Wayne. La scoperta, la prima del suo genere nello stato, ha suscitato interesse tra gli scienziati per il suo potenziale nel rivelare nuove informazioni sull'interazione tra questi giganti e i primi esseri umani nella regione.

Mastodonti: giganti dell'America preistorica

IL Mastodonte americani (Mammut americano) erano grandi mammiferi con proboscide, imparentati con i moderni elefanti e mammut, che abitavano il Nord America durante l'era glaciale. Misura fino a È alto tre metri al garrese e pesa circa sei tonnellateErano leggermente più piccoli dei mammut lanosi, sebbene condividessero ambienti simili. I mastodonti avevano una dieta specializzata, composta principalmente da foglie, rami e corteccia, che li rendeva adattati agli ambienti forestali.

Questi giganti vagavano per le aree dall'Alaska al Messico centrale. Alla fine scomparvero verso la fine dell'ultima era glaciale Ha circa 11.700 annia causa di una combinazione di Fattori ambientali e umani.

Innanzitutto il riscaldamento globale, che ha segnato la fine dell’ultima era glaciale, ha giocato un ruolo decisivo. Con l'aumento delle temperature, gli ecosistemi in cui vivevano i mastodonti cambiarono in modo significativo. In particolare, le fitte foreste e le zone paludose che fornivano ai mastodonti la loro dieta principale lasciarono gradualmente il posto a praterie aperte meno adatte al loro stile di vita.

Nel frattempo, i primi esseri umani, che arrivarono in Nord America circa 15.000 anni fa, vedevano il mastodonte come una preziosa fonte di carne, pelli e ossa per costruire strumenti. Le prove archeologiche suggeriscono che i mastodonti fossero ampiamente cacciati da questi gruppi umani, il che potrebbe aver contribuito al loro declino.

Enorme cranio scoperto in Iowa

Resti di mastodonte sono stati scoperti in diversi stati degli Stati Uniti nel corso degli anni. Tuttavia, scoperta La recente scoperta in Iowa è particolarmente degna di nota, poiché è la prima volta che resti di mastodonte vengono portati alla luce nello stato. Poi i residenti della contea di Wayne hanno scoperto un enorme osso che emergeva da un ruscello nel 2021, attirando l'attenzione degli archeologi. Dopo l'analisi preliminare, l'osso è stato identificato come Femore mastodonteCiò ha spinto i ricercatori a condurre ulteriori scavi nella speranza di scoprire più resti di animali. Questa perseveranza è stata ripagata due anni dopo, quando lo hanno scoperto Un teschio molto ben conservato, con una zanna ancora attaccata.

Datato utilizzando il metodo di datazione al radiocarbonio, questo teschio risale a Circa 13.600 anni faun periodo in cui i giganti convissero con alcuni dei primi americani. Questa vicinanza temporale tra la scoperta del teschio e l'arrivo dell'uomo nel Nord America apre la porta alla possibilità che si trattasse di un mastodonte Fu scacciato, o almeno manipolato, da questi primi abitanti. Gli strumenti di pietra rinvenuti vicino al sito supportano questa ipotesi, sebbene questi manufatti siano leggermente più recenti del teschio.

I ricercatori stanno attualmente esaminando le ossa per individuare segni di taglio o altri segni di interazione umana, come segni di taglio o impatti di proiettili. Se queste prove saranno confermate, forniranno preziose informazioni sulle tecniche di caccia e sulle pratiche di sussistenza dei primi abitanti della regione.

Una volta completati questi studi, le ossa saranno esposte al Prairie Trails Museum di Corydon. Il pubblico avrà un'opportunità unica di scoprire questo affascinante capitolo della storia preistorica dell'Iowa.