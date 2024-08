Tesoro dell'era vichinga scoperto in una fattoria danese

La recente scoperta del tesoro vichingo ha catturato l'attenzione degli storici danesi. Gustav Brunsgaard, uno studente di archeologia, ha scoperto una straordinaria collezione di gioielli in argento su un terreno agricolo vicino alla città di Elstead, a nord di Aarhus. Questa scoperta fornisce una visione affascinante della vita economica e culturale dei Vichinghi, nonché della portata del loro commercio in tutta Europa.

Tesoro d'argento dell'era vichinga

Gustav Brunsgaard, uno studente appassionato di archeologia, ha fatto la scoperta inaspettata utilizzando un metal detector mentre esplorava un sito che sapeva essere stato abitato un tempo dai Vichinghi. La prima ricerca ha permesso di identificare un braccialetto in argento. Incoraggiato da questa prima scoperta, il giovane ritornò sul sito qualche giorno dopo e scoprì altri sei braccialetti. Gli oggetti risalgono al 800che è il periodo che rappresenta L'inizio dell'era vichinga in Scandinavia.

Questi braccialetti sono considerati… Esempi di “Hack Silver”una forma di valuta ampiamente utilizzata a quel tempo. Queste non erano solo monete d'argento, che spesso venivano tagliate a pezzi Oggetti di valore monetarioMa anche Simboli di status sociale e ricchezza. Infatti, i Vichinghi usavano questi gioielli in argento nelle transazioni commerciali, oltre che per mostrare il loro potere e la loro influenza.

Influenza commerciale e culturale

Questo scoperta È particolarmente interessante perché mostra la portata delle reti commerciali vichinghe che collegavano l’Europa settentrionale alle isole britanniche, all’Europa orientale e oltre. Come sottolinea Caspar H.: Andersen, uno storico del Museo Mosgaard, l'Elsted Farm Treasure mostra che Aarhus, allora un'importante città vichinga, era Centro nevralgico di una vasta rete commerciale che si estende dal Nord Atlantico all'Asia.

I braccialetti rinvenuti offrono anche una grande varietà di stili, il che suggerisce Influenze straniere. Ad esempio, il braccialetto avvolgente in argento sul sito ricorda il tipico stile russo o ucraino. Ciò suggerisce che gli artigiani scandinavi fossero in grado di trarre ispirazione da oggetti di altre culture attraverso gli scambi. Inoltre, i tre anelli sigillati con nastro trovati nel tesoro assomigliano a braccialetti comuni in Irlanda, rafforzando l'idea di un intenso scambio culturale tra i Vichinghi e persone provenienti da altre regioni.

In sintesi, la scoperta di questo tesoro vichingo a Elsted non solo arricchisce la nostra conoscenza della storia vichinga, ma evidenzia anche l’importanza della Danimarca nella rete commerciale vichinga.