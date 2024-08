Starlink viene lanciato in Botswana – TechCentral

Starlink è stato creato Il servizio Internet via satellite è stato lanciato in Botswana, diventando il terzo paese confinante con il Sudafrica a ottenere il servizio Internet via satellite di proprietà di SpaceX.

Sebbene Starlink non abbia ancora annunciato la data di lancio del servizio in Sud Africa, il servizio è ora disponibile in tre paesi confinanti: Botswana, Eswatini (ex Swaziland) e Mozambico. Nella più ampia regione dell’Africa meridionale, il servizio Starlink è disponibile anche in Madagascar, Zambia, Malawi, Mayotte e Reunion.

Secondo Starlink, Zimbabwe e Lesotho potrebbero essere i prossimi a lanciare il servizio, poiché la data di inizio del servizio è stata fissata sul sito Web della società nel terzo trimestre del 2024 (da luglio a settembre). Lo hanno riferito lunedì Il lancio di Starlink è previsto il 1° settembre nello Zimbabwe. Il lancio in Namibia è previsto entro la fine dell'anno.

SpaceX non ha annunciato ufficialmente il motivo per cui ci vuole così tanto tempo per lanciare i servizi Starlink in Sud Africa

Altri paesi della regione che hanno pubblicato le date di avvio previste includono Mauritius (nel 2025), Angola (4° trimestre 2024), Tanzania (anche 4° trimestre 2024), Repubblica Democratica del Congo (2025) e Comore (2025). Seychelles (2025).

Il Sudafrica è oggi uno dei pochi paesi al mondo a non avere una data di inizio stimata per il servizio. Secondo la data del servizio al momento non è nota. Mappa ufficiale Emergono piani di lancio globale per Starlink.

SpaceX non ha annunciato ufficialmente il motivo per cui il lancio dei servizi Starlink in Sud Africa è stato ritardato per così tanto tempo, ma si vocifera che il ritardo sia legato alle norme di autorizzazione imposte dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni Icasa.

Il lancio in Botswana fa seguito alla decisione dell'autorità di regolamentazione delle comunicazioni del paese di maggio di concedere a Starlink una licenza per operare. Bloomberg News riportò all’epoca che il Botswana si era affrettato ad approvare la licenza. La decisione di concedere la licenza è stata presa dopo che il presidente Mokweetsi Masisi ha incontrato i dirigenti di Starlink in Texas all’inizio di quest’anno.

Il lancio di Starlink in tutta l’Africa ha sollevato preoccupazioni in alcuni mercati circa l’impatto che potrebbe avere sugli operatori e sui mercati locali. La settimana scorsa Safaricom, il più grande operatore di rete del Kenya, ha esortato le autorità di regolamentazione a prendere in considerazione la possibilità di richiedere ai fornitori di servizi Internet via satellite come Starlink di operare attraverso operatori di rete mobile locali.

Bloomberg News ha riferito che Safaricom, di proprietà del governo keniota, della britannica Vodafone e della sudafricana Vodacom, ha scritto il mese scorso al direttore generale della Kenya Communications Authority per esprimere le sue preoccupazioni sulla concessione di licenze indipendenti ai fornitori di servizi Internet via satellite.

In Intervista recente ai mediaIl ministro delle Comunicazioni del Sud Africa, Solly Malatsi, ha affermato che il progetto Starlink dovrebbe essere accolto con favore nel paese, ma è necessario che funzioni entro i confini del sistema legale sudafricano. © 2024 Notizie Central Media

