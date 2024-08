Novità e comunicati sulla tecnologia di marketing basata sull'intelligenza artificiale: 22 agosto

La tua IA potrebbe avere un odore migliore? Questo è l'obiettivo di Osmo, una startup che utilizza la tecnologia dell'intelligenza artificiale per aiutare i computer a “generare odori nello stesso modo in cui generiamo immagini e suoni”, secondo il sito web dell'azienda.

Il CEO e co-fondatore Alex Wilshko ritiene che dare ai computer la capacità di elaborare gli odori potrebbe aiutare nel settore sanitario. “Sappiamo che l'olfatto contiene informazioni che possiamo utilizzare per rilevare le malattie, ma i computer non possono parlare quella lingua e non possono ancora interpretare quei dati”, ha detto alla CNBC.

Vuole anche creare fragranze più sicure e sostenibili per prodotti come profumi, shampoo, insetticidi e detersivi per bucato.

“Questi prodotti di solito contengono fragranze progettate da un gruppo molto ristretto di aziende riservate”, afferma Wilschko. “Pensiamo di poterli migliorare producendo ingredienti migliori, più sicuri e non tossici… che non irritano la pelle o gli occhi. .”

Ha l'odore dello spirito dell'intelligenza artificiale?

Ecco le novità e i rilasci sulla tecnologia di marketing basata sull'intelligenza artificiale di questa settimana:

La Gen-AI Performance Platform è una soluzione indipendente dal modello per i team di marketing aziendale. Comprende i personaggi target tramite strumenti di intelligenza artificiale, fornisce una valutazione dell'impatto in tempo reale del contenuto generato e garantisce un marchio unificato. La piattaforma suggerisce ottimizzazioni dei contenuti basate sulle prestazioni per ottenere risultati aziendali in un ambiente sicuro, consentendo alle aziende di utilizzare più piattaforme di intelligenza artificiale. Messaggio degli ingranaggi Migliorata la sua integrazione con Jacquard consentendo la coerenza dei messaggi tra i canali e campagne IA automatizzate migliorate. Fornisce inoltre la creazione e l'implementazione automatica di varianti di messaggio tramite e-mail, notifiche push e SMS, nonché l'ottimizzazione continua delle campagne dirette per migliorare le prestazioni di marketing e la messaggistica interattiva.

Swifty è uno strumento di assistenza clienti intelligente e basato sull'intelligenza artificiale. Risponde alle domande degli utenti accedendo ed elaborando le informazioni dalla knowledge base. Gli utenti possono cercare articoli, accedere alle domande frequenti o impegnarsi in conversazioni naturali con il chatbot. EnteroDigital Intero Insight Engine è una “piattaforma per ispirazione e azione”. Le sue funzionalità includono il monitoraggio delle tendenze che influenzano i clienti, i concorrenti e il settore in generale; Fornitura di informazioni per assistere nel processo decisionale; Raccomandare procedure e strategie di marketing.