Secondo un nuovo studio pubblicato nel 2019, i metodi tradizionali di pulizia della frutta potrebbero non essere sufficienti per eliminare completamente i pesticidi.. I ricercatori hanno sviluppato una tecnologia innovativa per rilevare la presenza di pesticidi a livelli molto bassi, sollevando dubbi sull’efficacia delle pratiche di lavaggio standard nel garantire la sicurezza alimentare.

Lo studio si concentra su un metodo chiamato spettroscopia Raman potenziata dalla superficie (SERS), che viene utilizzato per determinare gli effetti dei pesticidi sui prodotti agricoli. Questa tecnologia utilizza nanoparticelle metalliche per amplificare i segnali delle molecole esposte al raggio Laserconsente di rilevare piccole quantità di composti chimici. Il team, che comprende Dongdong Ye, Ke Zheng e Shaobo Han, ha progettato una membrana rivestita con metallo Può essere applicato a frutta e verdura per rilevare i pesticidi. I test hanno dimostrato che questa pellicola può identificare i residui di pesticidi non solo sulla superficie dei frutti, ma anche al di sotto di essi pelle E negli strati esterni della polpa. I ricercatori hanno prima applicato pesticidi sulle mele, poi le hanno lavate come farebbe un normale consumatore. Usando la membrana SERS, sono stati in grado di rilevare i pesticidi nonostante le basse concentrazioni presenti. I risultati hanno mostrato che anche dopo il lavaggio, i pesticidi rimanevano nella buccia e nel torsolo delle mele. Pertanto, suggeriscono che per ridurre il rischio di ingestione, sarà necessario sbucciare il frutto oltre a lavarlo.

Questa scoperta ha importanti implicazioni per la sicurezza alimentare. Sottolinea che le attuali pratiche di lavaggio della frutta, pur rimuovendo alcuni contaminanti, potrebbero non essere sufficienti a proteggere completamente i consumatori. Oltre alle mele, la tecnologia SERS si è rivelata efficace anche nel rilevare residui di pesticidi su altri alimenti, come cetrioli, gamberetti, peperoncino in polvere e riso.

Sebbene le bucce di frutta e verdura contengano nutrienti benefici, sbucciarle può ridurre il rischio di ingestione di pesticidi evitando l’irritazione gastrointestinale causata da alcune fibre insolubili. Là tecnologia utilizzato in questo studio può diventare attrezzo Prezioso per scienziati e autorità sanitarie, poiché consente loro di approfondire la comprensione dell'argomento Perseverare Pesticidi negli alimenti.