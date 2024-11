Le riprese della quarta stagione continuano in Italia

Lily Collins, che interpreta la protagonista di “Emily in Paris”, è già arrivata in Italia per continuare le riprese della quarta stagione della serie.

La dolce vita. Lily Collins ha annunciato sui social di essere a Roma per girare parte della quarta stagione della serie “Emily in Paris”, le cui riprese si sono concluse la settimana scorsa in Francia.

L'attrice ha pubblicato su Instagram una sua foto con la sua migliore amica sullo schermo Ashley Park, che interpreta Mindy Chen nella serie. “Quando sei per la prima volta sulla pista da ballo durante la serata di chiusura a Parigi. Prossima fermata: Roma!…” ha detto nella didascalia.

In un post successivo, Lily Collins ha rivelato il suo arrivo a Roma pubblicando una foto che la ritrae davanti al Colosseo.

Sono stati annunciati grandi cambiamenti

L'attrice protagonista, che interpreta un'aspirante influencer, aveva iniziato a parlare del grande cambiamento a febbraio.

Anche se il cuore di Emily rimarrà sempre fedele a Parigi, la sua vita sta prendendo delle svolte inaspettate in questa stagione. “Non sorprenderti di trovarla in vacanza a Roma”, ha detto in un video promozionale in Brasile.

La data di uscita della prossima stagione della serie “Emily in Paris” non è stata ancora annunciata, ma Ted Sarandos, copresidente della piattaforma, ha confermato che verrà trasmessa nella seconda metà di quest'anno.