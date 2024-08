L'Assemblea generale dell'ONU adotta una risoluzione per dare nuovo slancio al dibattito sulla riforma del Consiglio di Sicurezza – Xinhua

L'apertura della prima Settimana della Sostenibilità dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite presso la sede delle Nazioni Unite a New York, il 15 aprile 2024. (Manuel Elias/UN Image/Distributed via Xinhua)

In base a questa risoluzione, l'Assemblea ha riaffermato il suo ruolo centrale in relazione alla questione dell'equa rappresentanza e all'aumento del numero dei membri del Consiglio di Sicurezza, poiché i delegati hanno sottolineato che la composizione del Consiglio non riflette più l'attuale panorama politico.

NAZIONI UNITE, 27 agosto 2020 (Xinhua) — L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato martedì una risoluzione orale, con l'obiettivo di “dare nuova vita” alle discussioni sulla riforma del Consiglio di Sicurezza.

Con l'obiettivo di “dare nuova vita” alle discussioni sulla riforma del Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea ha anche deciso di proseguire immediatamente i negoziati intergovernativi su questo tema nella sessione plenaria informale dell'Assemblea.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso, previo consenso degli Stati membri, di tenere una riunione del Gruppo di lavoro aperto sulla questione dell’equa rappresentanza e del rafforzamento del numero dei membri del Consiglio di Sicurezza durante la sua prossima settantanovesima sessione, e di includere il punto sulla l'ordine del giorno della settantanovesima sessione.

Il rappresentante della Sierra Leone, parlando a nome del Gruppo africano, ha affermato che gli Stati membri devono dimostrare la volontà politica necessaria per riformare le Nazioni Unite per garantire il suo ruolo centrale nella governance globale e stabilire un ordine globale basato sui principi di giustizia e universalità.

Ha affermato che dare priorità all’Africa nella riforma del Consiglio di Sicurezza è essenziale per creare un organismo più inclusivo, democratico, trasparente, responsabile, legittimo ed efficiente, “in particolare per quanto riguarda l’assegnazione dei seggi sia nelle categorie permanenti che non permanenti”.

Il delegato dello Sri Lanka ha sottolineato la necessità di raggiungere un equilibrio nella rappresentanza in tutte le regioni e di garantire l'inclusione dei diversi interessi nel Consiglio.

Nel suo discorso a nome del gruppo arabo, il rappresentante del Bahrein ha affermato che l'adozione della risoluzione orale consentirà agli Stati membri di continuare il loro lavoro comune per trovare un terreno comune e realizzare una vera riforma del Consiglio di Sicurezza, e ha chiesto l'inclusione di un seggio arabo permanente nel Consiglio e un’equa rappresentanza della regione tra i membri non permanenti.

Il rappresentante di Saint Vincent e Grenadine, a nome del gruppo L.69, ha dichiarato: “La nostra speranza è di riuscire a raccogliere la volontà politica… di trasformare questo linguaggio affinché non rimanga semplicemente presente tra le pagine di un altro documento finale in corso di negoziazione tra i governi”. ■