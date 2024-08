La ristrutturazione da 30 milioni di dollari di un hotel degli anni '80 a Sydney sta rivitalizzando un sobborgo costiero

L'ultimo elemento nella trasformazione di Manly Pacific è Siparia, un nuovo ristorante sulla spiaggia, caffetteria e wine bar in stile italiano, che aprirà in estate. Sarà la sede più recente per il gruppo di ristoranti in riva al mare responsabile Lo spiedo di Ormigio , Ciuszko Scritto da Ormigio W cavalla .

Per coloro che desiderano una cena informale a casa, c'è l'accogliente Bistro Manly, anch'esso affacciato sulla spiaggia, oltre a una piscina e una sala panoramica. Fuori dall'hotel, la vicina rete di strade e vicoli ospita una miriade di caffè, uno dei quali è il Fika Café, di ispirazione svedese, che gestisce un caffè e una panetteria nordici separati vicino a Manly Pacific. Altrove, nascosto sotto il livello stradale in The Corso, il centro commerciale pedonale di Manly, c'è il meraviglioso Norma's Deli, una panetteria, un negozio di alimentari, una caffetteria e un ristorante in stile mediterraneo molto affollato nei fine settimana.

al di fuori

Manly Pier e il villaggio sono a due passi da qui.

A parte le ovvie attrazioni acquatiche estive, la rete di strade secondarie, mature per la rigenerazione, ospita i mercati del fine settimana, mentre lo storico Manly Pier è pronto per una rivitalizzazione multimilionaria. Assicurati di visitare North Head, dove due nuovi belvedere in arenaria, acclamati dal punto di vista architettonico, offrono splendide viste sull'oceano e sul porto e si collegano a una passerella in cima alla scogliera ricoperta di alghe.

