Impronte di dinosauri identiche sono state trovate su entrambe le sponde dell'Oceano Atlantico

Un team internazionale di paleontologi ha recentemente fatto una straordinaria scoperta che getta nuova luce sulla storia geologica e biologica del nostro pianeta. In effetti, i ricercatori hanno identificato più di 260 impronte di dinosauri del Cretaceo inferiore in siti distanti più di 6.000 chilometri l’uno dall’altro, in Brasile e Camerun. Questi effetti simili indicano che i dinosauri vagavano liberamente in queste regioni prima della separazione finale dei continenti Africa e Sud America. Ciò fornisce prove concrete dell’antica formazione del supercontinente Gondwana.

Doppie impronte attestano un antico contatto

La scoperta principale risiede nella sorprendente somiglianza tra le stampe rinvenute Zona Purpurimnel nord-est del Brasile, e quelli Bacino di Al-KoumNel nord del Camerun. Antichità, stampate prima Circa 120 milioni di anni fa Nei sedimenti fangosi lungo antichi sistemi fluviali e lacustri, in realtà presentano caratteristiche morfologiche quasi identiche. Questa corrispondenza indica che le stesse specie di dinosauri abitavano e si muovevano liberamente tra queste due regioni, attestando la continuità terrestre in questo periodo.

La maggior parte di queste pubblicazioni appartiene a Teropodidinosauri tridattili carnivori, anche se alcune tracce indicano anche la presenza di sauropodi e ornitischi erbivori.

L'eccezionale stato di conservazione e la quantità di impronte consentono ai ricercatori di comprendere meglio la distribuzione geografica e i comportamenti migratori di queste creature preistoriche. Inoltre, la presenza simultanea di specie diverse nello stesso sito indica la presenza di ecosistemi diversi e complessi, supportati da ambienti fluviali e lacustri ricchi di risorse.

Evidenza geologica della separazione dei continenti

Al di là dell'interesse paleontologico, queste impronte digitali forniscono preziose informazioni sulla storia geologica della Terra, e in particolare sulla storia geologica della Terra Processo di deriva dei continenti. Circa 140 milioni di anni fa, l'Africa e il Sud America facevano parte del supercontinente Gondwana. Le aree in cui sono state scoperte le impronte rappresentano la realtà Una delle ultime aree di contatto Tra le due masse terrestri prima della loro graduale separazione.

Strutture geologiche sottostanti, incl Bacini semi-graben Individuati in entrambe le regioni, forniscono anche la prova delle forze tettoniche che hanno portato alla frammentazione del Gondwana. Queste formazioni risultano dall'espansione e dal cedimento della crosta terrestre durante l'apertura dell'Oceano Atlantico meridionale. La presenza combinata di queste strutture e delle impronte dei dinosauri suggerisce che questi animali fossero in grado di utilizzare questi passaggi terrestri fino a quando le forze tettoniche non ne resero impossibile l’attraversamento creando una barriera oceanica insormontabile.

Infine, questo studio fa avanzare la comprensione scientifica di come la deriva dei continenti influisce sulla distribuzione e sull’evoluzione delle specie terrestri. Mostra anche come i reperti fossili possano fungere da testimoni diretti delle principali trasformazioni geologiche del pianeta. Collegando dati paleontologici e geologici, i ricercatori possono ricostruire in modo più accurato gli antichi paesaggi e le specifiche condizioni ambientali che hanno modellato la vita sulla Terra e le hanno permesso di attraversare i continenti 120 milioni di anni fa.