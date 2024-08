Impostazioni manuali per l'astrofotografia di Google

L'astrofotografia è un campo che prevede la ripresa di immagini del cielo notturno, delle stelle, dei pianeti e di altri corpi celesti. Tradizionalmente, richiede attrezzature sofisticate, tra cui fotocamere a lunga esposizione e treppiedi, per fornire la stabilità necessaria per catturare immagini di alta qualità in condizioni di scarsa illuminazione. L’avvento di smartphone sempre più efficienti rende questa pratica accessibile a un numero maggiore di utenti.

Passeggiata notturna

Gli smartphone Pixel di Google sono stati tra i primi a offrire una funzionalità di astrofotografia integrata nell'app della fotocamera, consentendo agli utenti di catturare splendide foto del cielo notturno con il minimo sforzo. Finora questa funzione era solo automatica: il telefono doveva rilevare le condizioni ideali per attivare la modalità di esposizione lunga. L'ultimo aggiornamento di Google Camera cambia le regole del gioco con controlli manuali che consentono agli utenti di regolare autonomamente le impostazioni per acquisire scatti più personalizzati.

Con l'aggiornamento 9.5 dell'app Google Fotocamera, gli utenti possono ora accedere al controllo manuale della modalità astrofotografia quando utilizzano la funzione Night Sight. Una volta aggiornata l'app, verrà visualizzato un popup che spiega le nuove opzioni disponibili. C'è un cursore che ti consente di regolare il tempo di esposizione per le foto in condizioni di scarsa illuminazione. In modalità “Astro”, lo smartphone, puntato verso il cielo, può prolungare l’esposizione fino a quattro minuti (una durata che non può essere regolata manualmente).

Questo nuovo controllo è una gradita aggiunta per i fotografi che desiderano sperimentare i tempi di esposizione e ottenere immagini più dettagliate di stelle e paesaggi notturni. Google continua a consigliare l'utilizzo di un treppiede o di una superficie stabile per ottenere i migliori risultati, anche se la modalità automatica rimane disponibile per coloro che preferiscono un approccio più semplice.

Oltre all'astrofotografia, questo aggiornamento introduce anche altre interessanti funzionalità, come una nuova impostazione del timer di 5 secondi, che si aggiunge alle preimpostazioni esistenti di 3 e 10 secondi. Gli utenti possono anche abilitare la modalità di inquadratura guidata direttamente dall'app Fotocamera, senza dover accedere alle impostazioni di accessibilità del telefono.

Questo aggiornamento è un'ottima notizia per gli appassionati di astrofotografia, ma è importante notare che purtroppo la versione 9.5 dell'app Google Camera non è ancora disponibile sul Play Store. Nel frattempo, per ottenerlo, gli utenti dovranno scaricare l'APK da una fonte esterna. Tuttavia, non ci vorrà molto prima che l'aggiornamento venga distribuito a tutti gli utenti.