Gli scienziati cittadini monitorano un corpo celeste che si muove a una velocità di oltre 1,9 milioni di chilometri all'ora!

Illustrazione dell'artista che mostra un'ipotetica nana bianca (a sinistra) esplosa come supernova. L'oggetto a destra è CWISE J1249, una stella o nana bruna che è stata espulsa da questo sistema dopo l'esplosione. Questo scenario spiega l'origine di CWISE J1249. Credito immagine: Osservatorio WM Keck/Adam Makarenko

Gli scienziati cittadini hanno utilizzato i dati del telescopio WISE della NASA, che in seguito divenne la missione NEOWISE, Per scoprire il debole oggetto in rapido movimento che si allontana dalla Via Lattea.

Le stelle più conosciute orbitano pacificamente attorno al centro della Via Lattea. Ma gli scienziati cittadini stanno lavorando come parte del progetto “Backyard Worlds: Planet 9” della NASA Ha contribuito alla scoperta di un oggetto che si muove così velocemente da sfuggire alla gravità della Via Lattea e precipitarsi nello spazio intergalattico. Questo oggetto in movimento estremamente veloce è il primo oggetto con la massa di una piccola stella ad essere scoperto.

Backyard Worlds utilizza immagini della missione Wide Field Infrared Explorer (WISE) della NASA, Chi ha mappato il cielo a infrarossi tra il 2009 e il 2011. È stato riattivato come NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) nel 2013 e sarà disattivato l'8 agosto 2024.

Scoperta di un oggetto ad alta velocità nella Via Lattea

Alcuni anni fa, scienziati senior di Backyard Worlds, Martin Kabatnik, Thomas B. Bickel e Dan Cassilden, Ha scoperto un oggetto debole e in rapido movimento chiamato CWISE J124909.08+362116.0. Che scorrevano sui loro schermi in immagini WISE.

Ulteriori osservazioni sono state effettuate utilizzando diversi telescopi terrestri Ha permesso agli scienziati di confermare la scoperta e caratterizzare l'oggetto. Questi scienziati cittadini sono ora coautori dello studio del team su questa scoperta pubblicata su Astrophysical Journal Letters (è disponibile una bozza Qui).

Essere estremamente veloce!

“Non riesco a descrivere il livello di eccitazione.” ha affermato Kabatnik, uno scienziato cittadino di Norimberga, in Germania. “Quando ho visto per la prima volta la velocità con cui si muoveva, ero convinto che fosse stato segnalato.

CWISE J1249 si sta allontanando dalla Via Lattea ad una velocità di circa 1,9 milioni di chilometri orari. Questa velocità equivale a circa 1.500 volte la velocità del suono.

Inoltre ha una massa ridotta, il che rende difficile classificarlo come corpo celeste. Potrebbe essere una stella di piccola massa, o se non fondesse stabilmente l'idrogeno nel suo nucleo, sarebbe considerata una nana bruna. Il che lo colloca a metà strada tra un pianeta gigante gassoso e una stella.

Questa creatura ci sta minacciando?



Fortunatamente questo fuggitivo cosmico si dirige verso il centro della Via Lattea e non verso di noi. Tuttavia, l’oggetto si muove così velocemente che può facilmente sfuggire alla nostra galassia. La sorprendente velocità di questo oggetto stellare appena scoperto non è l'unico aspetto sorprendente di questo oggetto, che attualmente si trova a circa 400 anni luce dalla Terra.

Il corpo astrale effettivamente lo ha Una massa che rappresenta circa l'8% della massa del Sole, ovvero 80 volte la massa di Giove. Il che la colloca al confine tra una stella e un affascinante gruppo di oggetti chiamati “nane brune”, spesso definite (in qualche modo ingiustamente) “stelle fallite”.

